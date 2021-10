ČSSD to má sečteno. Hamáček kvůli volebnímu debaklu skládá účty a končí jako předseda

„Sociální demokracie zaplatila cenu za účast ve vládě, jakkoli jsme prosadili spoustu pozitivního. Už jsme nestihli trend otočit,“ řekl předseda strany Jan Hamáček, zatímco obklopen hloučkem novinářů odevzdaně odcházel z Lidového domu. V potemnělé Hybernské ulici už na něj čekalo přistavené černé auto.



Na neúspěchu ČSSD se kromě paktu s hnutím ANO podle Hamáčka podepsala i koronavirovou pandemie, přestože ji dle jeho hodnocení zvládla na výbornou. „Byli jsme vystaveni nejtěžší zkoušce v moderní historii České republiky. Zvládli jsme ji, lidé se ale rozhodli, že chtějí pravicovou vládu,“ zhodnotil Hamáček s odkazem na pandemii.

Hamáček teď skládá účty a v čele strany 25. října na sjezdu skončí. Předsedou byl přitom znovuzvolen na jarním sjezdu, který se kvůli koronavirové pandemii odehrál online. Slíbil, že ve volbách dovede stranu do sněmovny. O předsednické křeslo usilovali i tehdejší ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček a exministryně školství a poslankyně Kateřina Valachová. Pro Hamáčka hlasovalo 140 z 270 straníků.

Přijde zdražování

„Sociální demokracie vypadla z poslanecké sněmovny, to znamená, že lidé nebudou mít zastání. Mám z toho velký strach, protože jako první přijde masivní zdražování energií. A nevím, kdo lidem pomůže,“ upozornila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která výsledky voleb sledovala ve štábu se svými kolegy. Zároveň pohrozila, že nová vláda podle ní zvýší věk odchodu do důchodu a zavede poplatky ve zdravotnictví. ČSSD to ale podle ní nevzdá. „O naši budoucnost strach nemám, my jsme tady byli 140 let a minimálně dalších 140 let budeme,“ řekla s bojovným zábleskem v očích Maláčová.

V Lidovém domě se na chvíli mihl i Jan Kavan, exministr zahraničí z vlády Miloše Zemana v letech 1998 až 2002. Podle něj by se ČSSD měla transformovat, výsledek voleb ji nepoloží. V každém případě by podle něj měla být levicovější. S hlavou vztyčenou z volebního štábu odcházela i poslankyně a někdejší ministryně školství Kateřina Valachová. „Těsný výsledek ukazuje, že sociální demokracie žije, i když mimo parlament. Prapor leží na ulici, věřím, že ho zvedneme a dostaneme se zpátky,“ míní Valachová.

Optimismus neopustil ani Lukáše Ulrycha z Mladých sociálních demokratů. „Tohle je prohra v bitvě, ne ve válce,“ prohlásil Ulrych, který za ČSSD kandidoval v Praze. „V příštích volbách se vrátíme,“ slíbil. Podle něj je třeba se obrátit na mladé, který představují velký potenciál. Málokterá strana se totiž o ně zajímá, přitom to není zanedbatelná voličská kohorta.

Výkřiky na poslední chvíli

Volební průzkumy predikovaly, že se ČSSD do sněmovny těsně dostane, nebo zůstane těsně za branami. Až na poslední chvíli začali být sociální demokraté v předvolebním klání stran více vidět. Těsně před volbami zabojovala o hlasy pražských voličů Hustá dvojka – Maláčová spolu s nestraníkem Matějem Stropnickým. Úplně posledním výkřikem pak byl Hamáčkův apel na voliče KDU-ČSL. Ve středeční superdebatě prohlásil, že by duchovní otec křesťanských demokratů Josef Lux v těchto volbách volil ČSSD. Tím naštval jak křesťanské demokraty a Luxovu vdovu, tak část voličů a straníků ČSSD.