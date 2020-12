ČSSD a Piráti nepodpoří senátní verzi daňového balíčku. SPD je spíš pro původní verzi

Praha Vládní ČSSD ve Sněmovně nepodpoří senátní verzi daňového balíčku, řekl v pátek šéf strany a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Hlasovat pro ni nebudou ani opoziční Piráti. Opoziční hnutí SPD zase podporuje spíše původní sněmovní verzi, která by zaměstnancům ponechala více peněz.

Horní komora podle Hamáčka schválila předpis v podstatě v podobě návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO), který ČSSD odmítla podpořit už ve Sněmovně. Místo 90 miliard korun bude podle ČSSD navíc znamenat zásah do státního rozpočtu ve výši 105 miliard, uvedl.

Piráti oznámili, že u senátního návrhu se hlasování zdrží. Pokud by se pak ještě hlasovalo o sněmovním znění, byli by proti. „Také usilujeme o snížení zdanění práce, nicméně nemůžeme to dělat na dluh. Bez úspor anebo bez hledání jiných příjmů tento návrh povede k tomu, že sníženi v budoucnu zaplatíme i s úroky,“ napsal pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.



Naopak SPD podle předsedy Tomia Okamury prioritně podporuje původní verzi Sněmovny, pro niž už jednou hlasovalo. „Hnutí SPD chce nechat co nejvíce peněz v peněženkách pracujícím nízkopříjmovým a středněpříjmovým občanům,“ sdělil Okamura.

Senát ve čtvrtek po zhruba desetihodinové debatě schválil pozměněnou verzi daňového balíčku. Pokud upravený návrh schválí i poslanci, novela zachová zrušení supehrubé mzdy a zavedení dvou sazeb daně z příjmu fyzických osob 15 a 23 procent. Horní komora také souhlasila se zvýšením daňové slevy na poplatníka, ovšem menším, než jak ji obsahuje sněmovní znění. Obcím a krajům mají být výpadky po zrušení superhrubé mzdy částečně kompenzovány zvýšením jejich podílu na výnosech z daní.

ČSSD se před projednáváním daňového balíčku s ANO na jeho podobě neshodla, ve Sněmovně navrhovala původně sazby 19 a 23 procent, zatímco Babiš 15 a 23 procent. „Senát schválil v podstatě to, s čím přišel pan premiér Babiš do Sněmovny. Je tam přidána kompenzace pro kraje, takže místo 90 miliard to bude stát 105 miliard,“ řekl Hamáček. Znamená to podle něj obrovskou ránu pro následující rozpočet v příštím roce, ale i ten následující.

Senátní verze podle Hamáčka znamená taky problém pro seniory. Kvůli kombinaci přijatých změn porostou méně platy a bude nižší tlak na valorizaci důchodů, upozornil.