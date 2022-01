Čtvrtá dávka na dohled: s její aplikací by se v Česku mohlo začít už za pár měsíců

V Izraeli či Chile v boji proti pandemii zavedli v pořadí již čtvrtou proticovidovou injekci. Zatímco v Česku je v plném proudu zatím teprve přeočkování třetí dávkou, není podle odborníků nereálné, že nás čeká další třeba už na podzim. „Nevylučoval bych to, je to docela pravděpodobné. Je ale i možné, že v té době budou už k dispozici vakcíny druhé generace, které vydrží déle a budou více zaměřené na převládající variantu,“ řekl webu Lidovky.cz imunolog Václav Hořejší. Druhogenerační vakcíny by Česko nezbavily nutnosti čtvrté dávky, ale mohly by výrazně oddálit potřebu dalšího přeočkování.