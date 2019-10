Dálnice D1 je kvůli nehodě neprůjezdná, zemřeli dva lidé

BRNO Dálnici D1 nedaleko Brna zablokovala odpoledne nehoda dvou kamionů a osobního auta, při které podle předběžných informací zemřeli dva lidé a dva se zranili. Dálnice je prakticky neprůjezdná. Kolona už před 16:00 dosahovala šesti kilometrů. Dopravní problémy stupňuje ještě uzavírka na obvyklé objízdné trase v Brně-Bosonohách, uvedla jihomoravská policejní mluvčí Soňa Svobodová. V 19:00 byl otevřen jeden jízdní pruh jen pro osobní vozy.

Nehoda se stala přibližně v 15:15 před 190. kilometrem dálnice u sjezdu na Bohunice, a to ve směru na Brno. Jako předběžnou příčinu havárie určila policie podle Svobodové nepřiměřenou rychlost osobního auta, v němž cestovali tři lidé. Spolujezdkyně na předním i zadním sedadle zemřely. Řidič je zraněný, stejně jako šofér kamionu.



Z nákladního auta se vysypal náklad textilií v krabicích. Vůz také srazil sloupy osvětlení dálnice. Jeden sloup spadl do protisměru a omezil provoz ve směru na Prahu. "Poškozené osvětlení bylo nutné odpojit od elektrického proudu," uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Haid.



Ve směru od Prahy byla dálnice několik hodin zcela neprůjezdná. Už v 16:00 kolona měřila šest kilometrů. Kvůli uzavírce v Pražské ulici nemohli řidiči využít objízdnou trasu přes Brno-Bosonohy.



Policie proto zorganizovala odklon přes Kývalku, Ivančice, Ořechov a Modřice. I tam ale nastaly problémy. "Řidiči nedodržují dopravní značení a jezdí v zákazech a mimo komunikace přes pole," uvedli operátoři jednotného systému dopravních informací Dopravní info.



Obě ženy zemřely ještě před příjezdem záchranářů. "Jejich zranění byla neslučitelná se životem," uvedla mluvčí záchranné služby Barbora Zuchová. Další dva zraněné hasiči vyprostili z auta a předali do péče záchranářů. "Mají lehká nebo maximálně středně těžká zranění," řekla Zuchová.