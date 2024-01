U hranic s Rakouskem začala růst dálnice D3, nahradí nebezpečnou „silnici smrti“

Prakticky celý současný hlavní tah od Českých Budějovic na hranice s Rakouskem už je pro současný provoz naprosto nevyhovující. Silnice I/3 má nevhodné směrové i výškové uspořádání, vozovka je silně zatížená kamionovou dopravou a stalo se tam mnoho vážných i tragických nehod.

Tři úseky dálnice D3 jsou už ale rozestavěné a budou letos hotové. V úterý navíc začala stavba čtvrtého přímo u hranic. Postaví ho společnost Swietelsky stavební, která ve výběrovém řízení uspěla s cenou 875 milionů korun bez daně.

Tři a půl kilometru D3 části Nažidla – Dolní Dvořiště bude hotových v roce 2026. Tento úsek povede z velké části v trase současné silnice první třídy.

„Silnice I/3 u Nažidel získala nelichotivý přívlastek – silnice smrti. Výstavbou dvou úseků D3 Kaplice – Nažidla a Nažidla – Dolní Dvořiště nejen dovedeme dálnici D3 k rakouským hranicím, ale také splatíme velký dluh bezpečnosti,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

Součástí stavby budou čtyři mosty – přes Trojanský potok (74 metrů), jehož trasa je zároveň biokoridorem lesní zvěře. Dále most přes místní komunikaci Rožnov a potok, jehož délka je 141 metrů, most na na mimoúrovňovou křižovatku Dolní Dvořiště (56 metrů) a 63 metrů dlouhý most přes silnici I/3. Ten převede dálnici D3 přes dnešní silnici I/3 v prostoru před státní hranicí s Rakouskem. Stavba dále zahrnuje mimoúrovňovou křižovatku Dolní Dvořiště či úpravy inženýrských sítí.

„Nová dálnice zásadním způsobem zvýší bezpečnost a plynulost provozu, neboť veškerá tranzitní doprava bude převedená na kapacitní čtyřproudovou komunikaci,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Ještě chybí jeden delší jihočeský úsek

Mátl se rozpovídal i o dalších úsecích D3. K zahájení prací je připravená i část Kaplice, nádraží – Nažidla dlouhá 12 kilometrů. „Máme povolení i vykoupené pozemky. Pro tuto stavbu nyní hledáme zhotovitele,“ potvrdil šéf ŘSD.

Pokud nenastanou komplikace, začne se pracovat na jaře. To za předpokladu, že se proti výsledkům tendru neodvolá žádná z neúspěšných firem. Odhadované náklady pro tuto část přesahují šest miliard korun. Na konci roku 2026 by pak měla být D3 hotová v celém Jihočeském kraji.

Do konce letošního roku plánuje ŘSD otevřít tři úseky najednou – celkem 28 kilometrů kolem Českých Budějovic až po Kaplici, nádraží. „Tento termín nadále platí,“ potvrdil v úterý Mátl. Navíc uvedl, že bude celá část kompletně otevřená. Odmítl spekulace o tom, že by měl být tunel Pohůrka na okraji krajského města průjezdný jen z poloviny, tedy jeden pruh pro každý směr jízdy.

V provozu je nyní 70 kilometrů D3 od Budějovic po Mezno zhruba na rozhraní se Středočeským krajem. Právě středočeská část zatím chybí. Ministr Kupka v úterý zmínil, že chce, aby byla středočeská D3 hotová v roce 2031.

Chybí také zhruba 500 metrů kolem Tábora v souvislosti s letitým sporem s majiteli tamního motocentra. ŘSD nyní hledá firmu, která by následně část dokončila za necelé dva měsíce. Jenže spory mohou i nadále pokračovat.

Po celkovém dokončení D3 výrazně vzroste význam této dálnice. Dnes se řadí k těm méně využívaným právě proto, že není kompletně hotová. „Mnozí řidiči dnes z Prahy směrem na jih a do zahraničí raději volí dálnici D5, i když je to delší. Nechtějí stát v kolonách kolem Benešova nebo projíždět přes celé České Budějovice. S dokončením D3 se to změní,“ konstatoval Radek Mátl.

V Rakousku v roce 2031

Na úterním zahájení prací u Dolního Dvořiště byli také zástupci z Rakouska. I za hranicemi totiž ještě část dálnice chybí, je to zhruba 15 kilometrů do Freistadtu. Část k Rainbachu by mohla být v provozu roce 2028. „A pokud budeme mít v roce 2028 všechna potřebná povolení a vykoupené pozemky, začneme stavět i poslední úsek. Na hranicích bychom tak byli v roce 2031,“ uvedl Leopold Lechner ze společnosti Asfinag, což je rakouská obdoba českého ŘSD.