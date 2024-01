Námraza ochromila dálnice, kvůli převráceným kamionům stojí D7 i D3

Nehoda dvou nákladních a dvou osobních aut na D7 se stala u exitu Panenský Týnec na Lounsku. Jeden člověk zřejmě utrpěl zranění, řekl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. „Uzavírka se předběžně očekává do odpoledních hodin, doplnil mluvčí policie Jakub Mareš. Na místo vyjelo pět jednotek hasičů. Podle nich je silnice silně namrzlá.

Ve směru na Chomutov skončil na D7 zase převrácený kamion mimo vozovku u Postoloprt. Dálnice byla uzavřena jen částečně. Policie nicméně počítá s úplnou uzavírkou kvůli vyproštění vozidla. Ve stejném úseku kamion havaroval už ve čtvrtek, kdy byla dálnice na několik hodin zcela uzavřená.

Problémy i na Táborsku

Kvůli nehodě nákladního auta poblíž Plané nad Lužnicí na Táborsku je přerušený také provoz na dálnici D3 směrem na České Budějovice. Auto tu na 84,5. kilometru narazilo do svodidel, řekl mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík.

Nehoda se stala po 6:00 a zablokované jsou oba pruhy. Omezený provoz je i ve směru na Prahu. „Úlomky kamionu zasahují do rychlého pruhu, takže na Prahu se jezdí jen jedním pruhem,“ řekl Šupík. Dodal, že uzavírka ve směru na České Budějovice bude trvat do dopoledních hodin. Na místo dorazila kolem 09:00 technika, která bude kamion zvedat.

Nehoda kamionu na D3 směrem z Prahy do Českých Budějovic zablokovala v obou pruzích provoz. (19. ledna 2024)

„Nehoda je bez zranění. Řešíme únik provozních kapalin. Z nádrží jsme již odčerpali 300 litrů nafty a nafta vyteklá na vozovku podle posouzení odborného pracovníka neohrozila životní prostředí,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Tahač s návěsem zablokoval v pátek ráno také silnici v Opatovicích nad Labem. „Silnice byla zcela neprůjezdná. Na pomoc přispěchali hasiči, kteří řidiči cizí státní příslušnosti pomohli a z příkopu tahač s návěsem vytáhli,“ uvedli na síti X pardubičtí hasiči.

Na Vysočině jsou silnice sjízdné, v Liberci platí zvýšená opatrnost

Sjízdnost silnic na Vysočině je podle silničářů lepší než ve čtvrtek, kdy se na většině území tvořilo náledí, nejvíc na Žďársku. Kluzká místa mohou být především na silnicích nižších tříd, které se neošetřují solí. Hlavní tahy jsou podle dispečinku krajských silničářů po solení mokré, někde mohou být zbytky sněhu, sněžilo hlavně na Pelhřimovsku. V platnosti je výstraha meteorologů před náledím.

V Libereckém kraji v pátek ráno mrzne, ale nikde nesněží, silničáři přesto doporučují zvýšenou opatrnost. Na některých místech klesly teploty až k minus 11 stupňům Celsia, při tak nízkých teplotách ztrácí sůl na vozovkách účinnost. Hlavní tahy jsou většinou holé a po chemickém ošetření vlhké, opatrní by měli být ale motoristé zejména na mostech, kde mohou silnice namrzat. Stále platí výstraha meteorologů před náledím. Na Liberecku je kvůli špatné sjízdnosti už týden pro kamiony nad šest tun uzavřená cesta přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice, autobusy a osobní vozy tudy projedou.

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou po nočním sněžení sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Je na nich po chemickém ošetření rozbředlý sníh, na silnicích nižších tříd zejména ve vyšších polohách je uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Například na Opavsku se místy tvoří sněhové jazyky.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI #pocasi Rozložení teplot v 5:00 odpovídá postupnému ochlazování od SZ. Zatímco na jižní Moravě klesly teploty pod bod mrazu až k ránu, na SZ mrzlo už včera přes den a aktuálně tam naměříme většinou -5 až -10 °C(obr.).



K nejchladnějším místům v nížinách dnes patří Žatec, kde… https://t.co/1XgzMvKVXT https://t.co/eHg8Bvtqyl oblíbit odpovědět

Ve Středočeském kraji by měli být řidiči opatrní například na Mnichovohradišťsku, kde budou teploty nejnižší a sůl tak ztrácí účinnost, uvedla pracovnice dispečinku krajské správy a údržby silnic Kamila Černá.

„Od čtvrtka jsme měli techniku v terénu téměř nepřetržitě, na silnicích zůstávaly krusty, teploty jdou opět dolů, sůl je do minus pěti, takže třeba v okolí Mnichova Hradiště, kde by mělo být i přes den až minus osm, by měli být řidiči velmi opatrní,“ řekla Černá.

Pozor by si měli řidiči dávat na Pardubicku a Královéhradecku

Sníh leží na mnoha úsecích silnic zvláště druhé a třetí třídy v Pardubickém kraji. Většinou je po solení rozbředlý, někde může tvořit i uježděnou vrstvu. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné, uvádějí silničáři. Počasí už způsobilo několik dopravních nehod. Hasiči zasahovali i u pěti havárií za hodinu.

Opatrní by měli být řidiči v okolí Hlinska, Holic, Chrudimi, Moravské Třebové, Ústí nad Orlicí, Poličky, Přelouče, Skutče nebo Žamberka. Souvislá vrstva sněhu pokrývá vozovky v oblasti Lanškrouna, Ústí nad Orlicí a v Železných horách či silnici I/11 přes Suchý Vrch a Červenovodské sedlo. Na Pardubicku a na Svitavsku silničáři varují před tvorbou ledovky.

Na řadě silnic v Královéhradeckém kraji leží zbytky rozbředlého sněhu. Na nesolených silnicích v Krkonoších leží vrstva uježděného a zledovatělého sněhu.

Hlavní silniční tah I/33 mezi Dolany a Kleny na Náchodsku na trase z Hradce Králové do Náchoda a Polska pokryla ledovka. Úsek je dlouhý asi deset kilometrů a řidiči musí být při jízdě velmi opatrní, uvedla dnes ráno policie.