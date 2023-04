Začala stavba dálnice z Olomouce do Přerova, propojit je má do pěti let

„Jedná se o první část dálničního propojení Olomouce a Přerova, které nahradí kapacitně již nedostačující silnici I/55. Dojde tak k zásadnímu zvýšení bezpečnosti a plynulost dopravy. Díky dálnici se také výrazně zlepší životní podmínky obyvatel obce Krčmaň, z níž bude díky dálnici odvedena tranzitní doprava,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

„Intenzivně připravujeme také druhou část dálnice z Kokor do Přerova. Během příštího roku plánujeme vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele, abychom mohli následně v roce 2025 stavbu zahájit,“ dodal.

Mapa úseku D55 mezi Olomoucí a obcí Kokory. Pro zvětšení klikněte.

„Pro nás je zahájení stavby skvělá zpráva, měli jsme strach, že už se jí nedočkáme. Jezdí tu přes dvacet tisíc aut denně a situace je čím dál horší. Dochází ke spoustě dopravních nehod, protože řidiči nedodržují rychlost, předjíždějí v nepřehledných úsecích a hlavně u nás nerespektují semafor,“ shrnula starostka Krčmaně Eva Sztwioroková.

Silnice přitom rozděluje obec na dvě části. „Je to blbé, protože třeba děti, když chtějí jít na hřiště, musejí cestu překonat, a rodiče je tam proto radši ani nepouští. To stejné důchodci, když jdou třeba na hřbitov nebo na obecní úřad, je to strašně nekomfortní a nebezpečné,“ upozornila.

Zbývá dořešit spory se zemědělci

Sedm a půl kilometru dlouhý úsek z Olomouce do Kokor postaví za 1,9 miliardy korun společnost Eurovia. Podle šéfa ŘSD není stavba z technického hlediska nijak obtížná, nejnáročnější bude mimoúrovňová křižovatka u Velkého Týnce. Potíže však mohou přinést dosud nedořešené žaloby.

„Bohužel se při přípravě stavby vyskytly problémy, zejména odvolání ze strany zemědělské společnosti Agra Velký Týnec. S nimi jsme dlouhodobě jednali, bohužel se nepodařilo podmínky vyjednat, proto zde byla i odvolání a žaloby na stavební povolení hlavní trasy. Podařilo se nám ale vyhrát a povolení nabylo právní moci,“ přiblížil Mátl.

Nedořešená zůstávají dílčí odvolání k některým stavebním objektům. „Myslím si ale, že jsme na velmi dobré cestě, jak se s družstvem domluvit na podmínkách, aby odvolání byla stažena a situace se do budoucna nijak nekomplikovala. Věřím, že v průběhu měsíce jsme schopni podepsat dohodu, která umožní pokračovat ve stavbě podle harmonogramu,“ míní.

Součástí stavby je také oboustranná odpočívka Majetín, která však bude zprovozněna až společně s následujícím šestikilometrovým úsekem z Kokor do Přerova, což má být do pěti let.

Po svém dokončení bude D55 tvořit jednu z páteřních částí dálniční sítě, která propojí střední, jihovýchodní a jižní Moravu. Zároveň nahradí silnici I/55, která je dlouhodobě přetížená.

D55 povede od Olomouce kolem Přerova, Hulína a Otrokovic, kde bude prostřednictvím dálnice D49 napojen Zlín. Přes úseky kolem Uherského Hradiště, Bzence a Hodonína bude v budoucnu u Břeclavi napojena na dálnici D2. V provozu je aktuálně 19 kilometrů, ve výstavbě dalších 30. Po dokončení bude celková délka D55 sto kilometrů.