Podali jsme jim prst a oni chtějí celou ruku. Tak zní některé argumenty, kdykoli se otevře téma sňatku stejnopohlavních párů. A právě v úterý by vládní koalice měla představit novelu zákona o „manželství pro všechny“ z dílny místopředsedkyně sněmovny Olgy Richterové (Piráti). Předkládat změnu zákona bude Josef Bernard (za STAN). Poslanci by novelu měli projednat ještě do léta.