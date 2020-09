Další pomoc živnostníkům je nutná kvůli diletantismu vlády, uvedl šéf ODS Fiala

Praha Další pomoc živnostníkům, menším firmám a krajům, kterou chce na mimořádné schůzi sněmovny prosadit ODS, je podle předsedy této opoziční strany Petra Fialy nutná kvůli diletantismu vlády. Promarnila šanci připravit se na novou vlnu koronaviru, uvedl ve čtvrtek Fiala v úvodu jednání dolní komory. O šíření nákazy mluvili ve vystoupeních i další opoziční politici.

„Šíření viru se prakticky vymklo jakékoli kontrole, chytrá karanténa se rozpadla, nikdy nezačala fungovat a nikdo z nás neví, jak se bude situace vyvíjet za měsíc, jak to bude vypadat,“ uvedl Fiala. Jak poznamenal, výjimečně souhlasí s premiérem Andrejem Babišem (ANO) v tom, že Česko čeká těžký podzim.



Podobně jako jako šéf ODS se vyjádřil předseda poslanců SPD Radim Fiala, podle kterého vláda „prošustrovala“ čas se na současnou situaci kolem koronaviru připravit. „Nemáme v ruce nic,“ soudí. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová žádala, aby se k nynějšímu nárůstu počtu nakažených vyjádřil před poslanci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Vojtěch je ale ještě v karanténě.



Šéf KDU-ČSL Marian Jurečka vedle obhajoby předloh navržených do programu uvedl, že strana bude chtít v úterý po zahájení řádné schůze debatovat o opatřeních proti šíření koronaviru. Pokud sněmovna návrh nechválí, lidovci podnítí spolu s dalšími opozičními stranami svolání mimořádné schůze, řekl.

Místopředseda pirátských poslanců Lukáš Černohorský uvedl, že první vlna epidemie koronaviru nepřinesla ponaučení pro budoucnost. „Bylo krátkozraké mluvit o ČR jako premiantovi v boji proti covidu-19. Pan premiér vydává stanoviska o slábnutí viru, která jsou v rozporu s odbornými stanovisky,“ podotkl.



Opozice chce na čtvrteční schůzi projednat prodloužení úlev v sociálních odvodech pro menší firmy a drobné podnikatele až do konce roku, příspěvky státu krajům ve výši 500 korun na obyvatele, zavedení paušální daně pro některé živnostníky nebo upravit nárok na ošetřovné. Vládní koalice opoziční návrhy odmítla. „Myslím, že to dělají z principu, je to Pavlovův reflex,“ poznamenal předseda ODS Fiala.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek chce, aby Sněmovna vyzvala vládu ke spuštění třetího období pro výplatu kompenzačního bonusu. V něm by vláda měla zajistit výplatu peněz pro osoby samostatně výdělečně činné v kultuře, hlavně pro hudebníky.



