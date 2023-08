Daňový bič na globální hráče. Vláda schválila směrnici EU o zdanění nadnárodních firem, kolik přinese Česku?

Nový, údajně spravedlivější daňový režim vznikl na půdě Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), loni v prosinci ho vtělila do své směrnice Evropská unie a česká vláda ve středu schválila. Nic jiného jí ostatně ani nezbývalo, členské země EU to musí do svých zákonů zapracovat nejpozději do konce letoška.

Premiér a ministr financí to opatrně chválí, opoziční hnutí ANO nadšeně přijímá a ekonomové mluví o další byrokracii a daňové zátěži, kterou velké společnosti snadno přenesou na své zákazníky a spotřebitele.