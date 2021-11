V rozhovoru chyběly celé pasáže, nařkl Landa rozhlas a uveřejnil nahrávku

Rozhovor se zpěvákem z webu iRozhlas.cz později převzala všechna média, to ještě ale netušila, že došlo k jeho prosekání, čímž se částečně změnilo i samotné vyznění textu.

„Před uveřejněním jsem text neviděl, a tak jsem do jeho finální podoby ani vyznění nemohl nijak zasáhnout,“ vysvětlil redakci iDNES.cz Daniel Landa.



Z rozhovoru zmizely Landovy argumenty

Redaktor se Landy například ptá, proč nynější stav zpěvák nazývá totalitou. On mu na to odpověděl popisem své situace, později přešel k dalším argumentům, ty ale v článku nezazněly.

„Já vám jenom říkám: je to totalita. Nikam nemůžu, přestože jsem naprosto zdravý člověk, protože nemám žádné potvrzení. Často u sebe nenosím mobilní telefon, takže jsem diskriminován. A to se děje v totalitě,“ píše se v rozhovoru. Jde však jen o část Landovy odpovědi, podle zveřejněné nahrávky totiž ještě řekl:



„Navíc to nikdo pořádně nezdůvodnil. To, že rostou čísla, to jsou zase jenom čísla. S číslíčky se dá velice dobře manipulovat. Zejména ve chvíli, kdy je skrýváte a zakrýváte v kartách. A to jsou znaky totality. Další znaky totality jsou ty, že lidé mají jiný názor, než je ten matematiků z ministerstva zdravotnictví, tak jsou vyhazováni, vykazováni z veřejného prostoru, vykazováni z blogů a očerňováni ve veřejném prostoru a dehonestováni. To máte další znak totality. To znamená, že se útočí na lidi ad hominem, přímo na lidi, ne na to, co říkají. Prostě řeší se ti lidé. A to máte další znak totality. Těch znaků je mnoho,“ doplnil.



Jde jen o jednu ukázku z vyřazených pasáží rozhovoru, které více či méně změnily význam textu.

Jak sám zpovídaný upozorňuje, jím zveřejněná nahrávka není celá. Záznam si začal pořizovat až později, a to díky intuici své ženy. „Nahrávání zapnula po nějaké chvíli má žena. Jednalo se o její intuici, pracuje s médii celá léta,“ říká.

Rozhlas: editace neměla vliv na vyznění

Autor rozhovoru Vít Svoboda iDNES.cz na dotaz, proč došlo k tak zásadním úpravám v textu, neodpověděl. Podle mluvčího Českého rozhlasu Jiřího Hošny každý text prochází editací, kdy „byly vyřazeny některé nadbytečné pasáže, například protože zazněly již na jiném místě rozhovoru,“ vysvětluje.

Podle něj a ani podle redakce k žádnému pochybení nedošlo. „Když srovnám publikované pasáže s těmi, které byly vyřazeny, nevidím v nich zásadní významové rozdíly. Rozšířením rozhovoru o vyřazené pasáže by se jeho celkové vyznění nezměnilo a čtenář by získal o názorech pana Landy stejnou představu. Editorské úpravy tedy neměly žádný vliv na celkové vyznění rozhovoru,“ dodává.

Landa článek okomentoval slovy, že z ničeho necouvá a od ničeho se nedistancuje, novináři podle něj záměrně vše překrucují. Přesto už celou záležitost považuje za vyřízenou.

„Poté, co vyšlo i v téměř všech velkých médiích úplně jiné vyznění tohoto rozhovoru, rozhodli jsme se bránit zveřejněním celé nahrávky, která pouze odráží skutečnost. Tímto to považujeme z naší strany za uzavřené,“ přiznává a věří, že „pravda zvítězí, i když se to v případě této nechutně zneužité „nemoci“ zatím nedá.