Přemysl se chystá na pole. Zbývají poslední testy, sbírka mu plní raketnici

„Tatrovka“ nesoucí celý raketomet má na výšku skoro tři metry. Působí monstrózním dojmem. Ten ještě umocňuje pancéřovaná kabina pro posádku. Na korbě raketometu RM-70 Přemysl se pak vyjímá zatím prázdná raketnice a odpalovací zařízení.

„Je prakticky připravený pro bojové nasazení. Šlo o generální opravu již staršího kusu. Na raketometu bylo odvedeno více než dva tisíce hodin práce našich techniků,“ popisuje stroj ředitel pro rozvoj STV Group Ivo Strejček. Právě jeho firma v Poličce zbraň určenou pro obránce Ukrajiny dává do parády.

Podle jeho slov se jednalo o komplexní opravu včetně motoru, podvozkové platformy, raketnic a systému řízení palby tak, aby raketomet odpovídal maximálním nárokům pro bojové užití.

Raketomet váží asi 24 tun. Pokud jde o kabinu, tak se do ní vejdou čtyři lidé, v kabině však příliš místa nemají. Dva lidé z posádky musí sedět bokem za předními sedadly.

V terénu se vůz umí pohybovat rychlostí až 25 kilometrů za hodinu a dokáže dostřelit přes 20 kilometrů. Jedna salva o 40 střelách pokryje zhruba tři hektary.

Na opravu i vybavení Přemyšla se skládají lidí. Konkrétně ve sbírce Dárek pro Putina, která už takto získala peníze na tank Tomáš nebo kulometná dvojčata Viktor pro protivzdušnou obranu. „Dnes (ve čtvrtek pozn. red.) jsme překročili 30 milionů korun, cíl, který máme, je 50 milionů. Stroj, který tu vidíme, stojí 17 milionů korun. Naše ambice je poslat tam ještě 365 raket, aby ta zbraň měla nějakou výbavu,“ říká spoluautor projektu Dárek pro Putina Martin Ondráček.

Jedna raketa vyjde podle jeho slov asi na 88 tisíc korun, raketnice jich obsahuje 40. Slava z raketnice tak odpovídá zhruba 3,5 milionu korun.

Ondráček zařídí Přemyslovi pro začátek výbavu 365 raket 122 mm GRAD. „Každá raketa určená k ničení invazních jednotek představuje jeden den války na Ukrajině,“ pyšní se Ondráček. Dodává, že na nich bude navíc letopočet 1968.

Na raketometu pracoval mechanik Jiří Marek. „Rozebrali jsme ho do šroubku. Všechno jsme přebrousili a přelakovali, na opravu šly všechny díly. Ještě jedna zkouška stroje a můžeme ho odeslat. Testujeme vše, nemusíte se obávat,“ říká o zbrani v zelené vojenské barvě.

Sbírka na Přemysla a jeho raketovou výbavu stále pokračuje. Za projektem stojí také podnikatel Dalibor Dědek, který vystupuje v roli garanta kampaně. „Děkuji každému, kdo je ochotný v době, kdy sám bojuje s vlastním rozpočet zamyslet na tím a poslat peníze. Něco jiného jsou řeči v hospodě, ať kluci bojují. Daleko jiný level je sáhnout do peněženky, opsat číslo karty a peníze skutečně poslat,“ dodává s tím, že někteří dárci přispívají opakovaně.

Raketomet RM-70 je generačním souputníkem sovětského raketometu BM-21 a byl do československé armády zaveden v roce 1971. Stejně jako ruská obdoba má raketnici na 40 raket ráže 122 mm Grad, na rozdíl od ruské verze ale uveze na pancéřovaném podvozku Tatra 813 8×8 další zásobník s dalšími 40 raketami pro rychlé přebití všech raketnic. Je možné střílet jednotlivé rakety nebo kompletní salvu.