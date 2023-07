Datové schránky ignoruje skoro půl milionu lidí. Koledují si tak o pořádný průšvih, zaklepat může i exekutor

Řidič překročí rychlost, pokuta mu přijde do datové schránky. A skončí to exekucí. Místo na první pohled banální záležitosti najednou musí řešit závažné problémy. Stačí, když svou datovou schránku nesleduje, pokutu včas nezaplatí a ignoruje i výzvu do správního řízení.

Když stát na začátku roku zavedl povinnost využívání datových schránek i pro živnostníky a představitele zájmových spolků, vyvolalo to velkou vlnu nevole. Jen během prvního čtvrtletí ukončilo činnost 178 tisíc podnikatelů, což je více než za poslední tři roky dohromady.