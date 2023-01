Kyberútoky na datové schránky neohrozily bezpečnost uživatelů, říká Rakušan

„Datové schránky fungují. Bezpečnost uživatelů datových schránek, přístup k datům a podobně nebyla žádným způsobem dotčena. Nedošlo k žádnému ohrožení bezpečnosti jako takové,“ řekl Rakušan.

Na řešení podle něj pracují experti a veškerými kybernetickými útoky se zabývá i nově zřízený policejní útvar Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě.

„Situace se řeší, v současné době útoky stále přetrvávají,“ uvedl. „Odražení útoků je úspěšné v tom nejdůležitějším - v zachování bezpečnosti a ochraně dat. A to se všechno povedlo,“ uzavřel Rakušan.

Nový útvar pro boj s kybernetickou kriminalitou, extremismem a terorismem vznikl loni v létě vyčleněním dvou struktur z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Začal fungovat od letošního 1. ledna.

Datové schránky jsou od letošního roku povinné i pro živnostníky, spolky a další právnické osoby. Celkem se do března jejich počet zvýší o 2,2 milionu zhruba na 3,9 milionu. Naopak dobrovolné zůstalo používání datové schránky pro soukromé fyzické osoby. Schránku si dosud musely povinně zřídit úřady nebo právnické osoby, dobrovolně si ji pak mohl založit každý občan.

Stabilní situace na hranicích

Situace na Slovenských hranicích je stabilizovaná, tranzit skrze Českou republiku se výrazně omezil, uvedl ve čtvrtek Rakušan. Namátkové kontroly zůstávají, účinné jsou také společné kontroly vlaků už na slovenské straně hranice. „Vede především k tomu, že se nedostáváme do složité situace právních výkladů readmisní dohody,“ podotkl.

Kontroly byly kvůli migrační vlně zavedeny v září. Česká policie od té doby podle údajů z prosince zajistila 9292 lidí při nelegální migraci a 134 převaděčů. Podmínky pro vstup do ČR nesplnilo 2291 lidí, na Slovensko vrátila 3484 lidí.

Snížení tranzitu skrze Česko je podle Rakušana dáno několika faktory. Kromě kontrol na hranicích je to i zimním obdobím nebo harmonizací vízové politiky některých zemí se státy Evropské unie.

Za úspěch českého předsednictví v boji proti migraci považuje Rakušan předjednání dohody o tom, že země západního Balkánu sjednotí vízovou povinnost pro migranty s ostatními zeměmi Evropské unie.

„My jsme tady předjednali to, že dojde k vízové harmonizaci mezi zeměmi západního Balkánu a mezi zeměmi Evropské unie tak, aby vízová povinnost pro lidi přicházející ze třetích zemí byla stejná,“ uvedl Rakušan. Znamená to, že už vstup do západoevropských zemí bude pro uprchlíky nelegální. Například Srbsko podle ministra již takto v několika případech postupovalo a migranty na své území nepustilo.

Přijetí Bulharska a Rumunska do Schengenu

Česko se podle Rakušana velmi snažilo o přijetí Rumunska a Bulharska do schengenského prostoru. Země kvůli vetu Rakouska a Nizozemska neuspěly, ČR se ale podle ministra podařil posun. Vedlo země k tomu, aby splnily veškeré nutné podmínky pro vstup.

„My i jako členská, nikoli předsednická země se budeme v dalším půl roce velmi snažit přimět i švédské předsednictví i následující španělské, aby se skutečně i tyto země staly v nejbližším možném termínu právoplatnými členy Evropské unie a konzumovaly výhody Schengenu,“ uvedl.

Například Rumunsko by mohlo uvolnit 1000 policistů na ochranu vnější schengenské hranice, pokud by nemuseli hlídat tu vnitřní. Postoj Rakouska je podle něj dán hlavně zvýšenou migrací.