Riziko neotevřených datových schránek: přehlédnete výzvu k platbě a pokuta se znásobí. Lidem hrozí i exekuce

Pokud totiž podnikateli přistane výzva k zaplacení v datové schránce, ale on včas nezaplatí, může ho penále přijít na další tisíce korun. Veškerou poštu od úřadů či pokuty za dopravní přestupky totiž už neobdrží do poštovní schránky, ale do té datové. Navíc v každé druhé neotevřené schránce číhají dopisy od finančního úřadu či exekutora.

„Pokud lidé nebudou datovou schránku využívat, neznamená to, že jim do ní nechodí datové zprávy. Ignorování se nevyplácí ani v případě komunikace se soudem,“ řekla serveru Lidovky.cz Anna-Marie Lichtenbergová, mluvčí Digitální a informační agentury (DIA).