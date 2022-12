Poslanci rozhodují o rušení povinnosti pro fyzické osoby mít datovou schránku

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Platí ale dál, že povinnost mít datovou schránku padne na zhruba dva miliony živnostníků. Jen elektronicky budou moci podat třeba daňová přiznání.

Stát začne datové schránky živnostníkům, kteří je ještě nemají, zřizovat od ledna příštího roku. Stejně jako dalším asi 200 tisícům právnických osob, třeba společenství vlastníků bytových jednotek, spolkům či nadacím.

Podle ministerstva vnitra bylo příliš ambiciózní, aby povinnost automatického zřízení datové schránky měli od ledna i všichni další občané po přihlášení bankovní identitou nebo eObčankou.

Prostřednictvím datové schránky lze zažádat o výpis z rejstříku trestů, získat výpis bodů řidiče nebo například zaslat omluvenku dítěti do školy.

Opoziční hnutí ANO dalo pozměňovací návrh, který by automatické zřizování schránek obyvatelům i nepodnikajícím právnickým osobám zachoval, ale tuto povinnost odložil až na polovinu roku 2024.

Hnutí SPD si vzalo přestávku na dvě hodiny v reakci na to, že Sněmovna neumožnila jednat o jeho návrzích v sociální oblasti, ač na to původně koalice ve čtvrtek kývla. Zhatila to ale pak jak ve čtvrtek večer, tak v pátek ráno.

Před konečným hlasováním je i novela, která mění řízení Národní sportovní agentury. Agenturu, která rozděluje sportovní dotace, má od ledna vést tříčlenná rada v čele s předsedou. Členy bude jmenovat a odvolávat vláda na návrh premiéra. Na činnost bude podle předlohy dohlížet desetičlenná dozorčí komise volená rovným dílem poslanci a senátory. Změny mají podle předkladatelů z koalice, ale i opozičního SPD zlepšit činnost agentury.