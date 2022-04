Bývalý Rittigův právník oddaluje nástup do vězení. Za krácení daní ho odsoudili na šest let

Někdejší advokát David Michal, známý především kvůli kauzám kolem lobbisty Ivo Rittiga, měl ve středu odpoledne nastoupit do vězení. Tam ho na šest let poslal pražský vrchní soud za krácení daní při prodeji pozemků v pražských Hodkovičkách. Zatím však zůstává na svobodě. Nástup do vězení se totiž snaží oddálit.