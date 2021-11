Soud souhlasí s propuštěním Ratha z vězení, na svobodu ale zatím nepůjde

Soudní senát rozhodl o podmíněném propuštění Davida Ratha z vězení s délkou zkušební doby sedmi let. Státní zástupkyně ale proti usnesení soudu podala stížnost, není tedy pravomocné. Věc bude řešit brněnský krajský soud.

Předseda senátu Josef Tatíček v odůvodnění mimo jiné uvedl, že hodnocení Ratha z věznic bylo velice kladné, bezvadné. Pro nápravu Rath podle něj ve vězení udělal maximum. „Dostal pět pochval, s tím jsem se ještě snad nesetkal,“ uvedl Tatíček. Sebereflexi podle něj Rath udělal dostatečnou.

Podle státní zástupkyně u Ratha ale nenastala sebereflexe v takové míře, aby si uvědomil, co spáchal a jakým způsobem to mělo vliv na nahlížení na politiky. Připomněla, že nezaplatil celý peněžitý trest. Podle ní by také bylo podmíněné propuštění Ratha předčasné, protože mu byl trest v související kauze nepravomocně o rok zvýšen.

Brněnský městský soud se začal žádostí o podmíněné propuštění zabývat ráno. Žádost nepodal Rathův advokát, ale organizace Svaz pacientů České republiky.



„Spolupracovali jsme s Rathem od roku 2005. Říkali jsme, že zkusíme požádat, abychom ho opět dostali do našich řad jako experta. A chceme, aby měly jeho děti doma tátu,“ uvedl u soudu Luboš Olejár, šéf Svazu pacientů České republiky, který podal žádost o Rathovo podmíněné propuštění.

„Využili bychom jeho odborných znalostí, aby nám zpracovával stanoviska. Chtěli bychom ho aktivizovat do role pacientského ombudsmana pro střední Čechy,“ dodal Olejár.

Rath řekl, že se žádostí souhlasí. „Poděkoval bych Svazu pacientů za důvěru, kterou mi projevili, a pokusím se je nezklamat,“ reagoval Rath v jednací síni.

„Ve věznici jsem se snažil chovat co nejlépe a plnit všechny povinnosti, i když to někdy nebylo lehké. Snažil jsem se být užitečný, nabídl jsem svou erudici. Napsal jsem dopis ministryni spravedlnosti, že mohu kdekoli nastoupit i v civilním zdravotnictví v nemocnici,“ řekl u soudu Rath. Dodal, že ve věznici pracuje na plný úvazek a má i pohotovostní služby o víkendu.

„Deklaruji, že v případě propuštění budu mít větší možnost splatit peněžitý trest. Dostal jsem ze svého podnětu i reálnou nabídku ve zdejší věznici. Dva dny v týdnu bych jezdil do Brna a zbytek bych pracoval na poliklinice v Hostivicích,“ předestřel.



Rathův advokát Roman Jelínek navrhl podmíněné propuštění z výkonu trestu. Státní zástupkyně naopak navrhla žádost o Rathovo podmíněné propuštění zamítnout.

Rath ve svém závěrečném návrhu uvedl, že čím později se dostane ven, tím horší bude jeho pozice při splácení peněžitého trestu. Podle něj se mu státní zastupitelství tímto mstí. Uvedl, že splnil podmínky polepšení, které mu potvrdily dvě věznice.

Úplatek nesl v krabici od vína

Policisté Ratha zadrželi v květnu 2012 se sedmimilionovým úplatkem, který si nesl v krabici od vína. Pražský vrchní soud později uznal Rathovu vinu v případech ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku a budovy gymnázia v Hostivici nedaleko Prahy.

V této takzvané první větvi kauzy si Rath vyslechl sedmiletý trest vězení a dostal také desetimilionový peněžitý trest a zákaz činnosti, a to za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a poškození finančních zájmů EU.

Ratha i další obžalované ale odvolací senát zprostil obžaloby z manipulací s výběrovými řízeními na vybavení středočeských nemocnic. Rozsudek v této větvi korupční kauzy kolem Ratha letos potvrdil Nejvyšší soud, když odmítl všechna dovolání.

Ve druhé větvi kauzy prodloužil Krajský soud v Praze Rathovi nepravomocně trest ještě o rok. Trestné činnosti kolem zdravotnických zakázek v kraji se podle senátu dopustilo i dalších osm obžalovaných lidí a devět firem, včetně stavební firmy Metrostav. Druhou větví se teprve bude zabývat odvolací vrchní soud.