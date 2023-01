Babiš korigoval svá slova, po debatě v ČT uvedl, že článek pět NATO by dodržel Prezidentský kandidát Andrej Babiš (ANO) korigoval své vyjádření z nedělní večerní debaty v České televizi a uvedl, že pokud by skutečně byl napaden členský stát NATO, článek pět Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně a vzájemné pomoci zemí NATO by „pochopitelně dodržel“. Předtím v diskusi se svým protikandidátem Petrem Pavlem na dotaz moderátora uvedl, že v teoretickém případě napadení Polska či pobaltských států by nevyslal české vojáky na pomoc napadené zemi, která by byla stejně jako Česko členem NATO. Babišův protikandidát Petr Pavel tamtéž řekl, že Česko má jako země NATO závazek přijít ostatním členským zemím v případě napadení na pomoc. ČR je členem Severoatlantické aliance od roku 1999, stejně jako Polsko. O trojici pobaltských zemí se NATO rozšířilo o pět let později. „V duelu jsem vůbec nechtěl odpovídat na hypotetickou otázku o napadení Polska nebo Pobaltí. Jsem přesvědčený, že se to nestane, a nechci to vůbec připouštět. Je zodpovědností světových politiků, aby válce zabránili. Pokud by ale došlo reálně k napadení, pochopitelně bych dodržel článek 5. O tom není debata,“ uvedl později na twitteru Babiš. Severoatlantická smlouva, na jejímž základě v roce 1949 NATO vzniklo, uvádí v článku pět, že ozbrojený útok proti členské zemi v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem členům aliance. V takovém případě mají ostatní členské země v součinnosti s ostatními podniknout takovou akci, jakou budou považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly. Článek pět byl v historii NATO použit pouze jednou, a to Spojenými státy po útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku 11. září 2001, po kterém následovala válka v Afghánistánu a Iráku. Jedna z otázek dnešní diskuse prezidentských kandidátů se týkala toho, zda by Česko mělo vyslat své vojáky do otevřeného konfliktu v hypotetickém případě, kdy by bylo napadeno Polsko či pobaltské státy. „Ne, určitě ne. Já chci mír, já nechci válku. A v žádném případě bych neposílal naše děti a děti našich žen do války,“ uvedl na dotaz moderátora expremiér Babiš. Otázku ale označil za čistě teoretickou a zdůraznil, že hlavní je zabránit válce. Pavel, který v minulosti vedl českou armádu a byl předsedou Vojenského výboru NATO, připomněl právě článek pět. „Když už jsme členem nějaké takové organizace, tak nejenom, že z toho těžíme v rámci kolektivní bezpečnosti, ale také do toho něco dáváme. A to je ten náš závazek účastnit se společně, když bude napaden někdo jiný,“ uvedl. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) serveru Seznam Zprávy v reakci na Babišova slova v televizní diskusi řekla, že si je neumí vysvětlit. „Jsme členem NATO, které je založeno na principu jeden za všechny, všichni za jednoho. Ví to vláda, ví to většina společnosti, která podporuje členství v Alianci. Měl by to vědět i poslanec Babiš, protože je to klíčová garance bezpečnosti České republiky,“ uvedla. (čtk)