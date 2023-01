Nejdůležitější debata kandidátů. Jak se účastníci vyjadřovali před a po vystoupení?

Podvečerní vysílání patřilo kandidátům s menší šancí na vítězství. Proti tomu se ohradil senátor Marek Hilšer a nespokojenost demonstroval svým odchodem z přenosu.

Večerní program vyhradila televize pro tři favority volby včetně expremiéra Andreje Babiše, který sem jako na jedinou superdebatu dorazil. Podle expremiéra byla tato diskuze nejdůležitějším momentem voleb. „Bude se dívat vícero lidí, než na ČT a CNN,“ vysvětlil předseda ANO po svém příchodu.

„Všichni opusťte prostor, který snímá kamera. Tam nikdo nebude. Za chvíli přicházejí,“ zavelel přísně produkční. Pro novináře byl vyhrazen pressroom s občerstvením a také nevelká ohrádka, kde se mohli přítomní žurnalisté dotazovat přicházejících kandidátů.

„Debaty by měly být nastaveny pro všechny stejně,“ avizoval Hilšer již při svém příchodu médiím, jejichž zástupci nevěděli, že chce za čtvrthodinu studio opět opustit. Na svém místě zanechal pouze svou fotografii. Jak ale později uvedla moderátorka debaty Bára Divišová, tu si chce další den vyzvednout zpět.

Senátor na sebe každopádně strhl pozornost médií. Ta se při odchodu ostatních kandidátů, kteří v debatě vytrvali, ptali především právě na Hilšerův odchod. Se senátorovým postojem obecně souhlasili, protože se s ním sami v kampani též potýkali. Že by mohla akce – kterou například Karel Diviš označil za návrat k aktivismu, na kterém Hilšer začínal – přinést procenta v samotné volbě, si však nemysleli. „V Čechách není zvykem chválit toho, kdo utekl z boje,“ reagoval Jaroslav Bašta.

Kandidát SPD dorazil na debatu jako první, nicméně v harmonogramu příchodu byl až třetí, tedy musel chvíli ještě vyčkat v automobilu. Odcházel naopak poslední, nicméně usměvavý Karel Diviš, který společně s několika mladými kolegyněmi šel před ním, způsobil v koridoru malou „dopravní zácpu“, jelikož si chtěl vyfotit snímek na aplikaci BeReal, která je mezi zejména mladými lidmi oblíbená tím, že si zde lze vyfotit snímek pouze jednou za den.

Chvíle, kdy Bašta čekal, než se prostor uvolní, využil novinář Václav Dolejší, který se tázal, zda mu ideje o odvolání vlády radí Tomio Okamura. „Vy si myslíte, že jsem něčí loutka?“ zahřímal Bašta a dodal: „To jste spíš vy. Neptáte se jako novinář, ale jako provokatér.“

Následovalo několik desítek minut dlouhé čekání na příjezd hlavních favoritů. Jako první dorazil generál Petr Pavel, který hýřil úsměvy a sdělil, že se nijak speciálně na konfrontaci s expremiérem nepřipravoval. „Žádný – obrazně řečeno – granát jsem si na něj nevzal. Ono jich leží kolem cesty dost, stačí nějaký zdvihnout,“ vtipkoval.

Podobně působili i další dva kandidáti. Jako druhá přišla Danuše Nerudová, která se dle svých slov také připravovala tak, jako kdykoliv jindy. Jako poslední trojici doplnil Andrej Babiš, který byl také v dobré náladě. S kartářkou jsem se neradil, kde jste to vzali, smál se na novináře. Klasicky uvedl, že kdyby nepřišel, tak by média neměla o čem psát.

Dovednost kandidátů v anglickém jazyce ověřili zahraniční novináři – například z agentury AFP. Zatímco generál Pavel se snažil odpovídat spíš krátkými větami či slovy, leč s důvtipem, Babiš a Nerudová předvedli, že se ve světě neztratí. Zahraniční novináře zajímalo, jestli by Babiš byl Zemanem 2.0 či jaké postoje by zastával v Bruselu, u kandidátů podpořených koalicí Spolu třeba to, jak by zlepšili korupčními skandály pošramocenou reputaci ČR ve světě.