Kauza Ševčík: pan děkan musí vystupovat tak, aby se nedostal do situací, které školu poškozují, říká rektor VŠE

Lidovky.cz: Jak byste zhodnotil celou schůzi, nesla se v přátelském duchu, nebo to bylo napjaté?

Já se s panem Ševčíkem samozřejmě velmi dlouho znám, takže tento rozhovor byl mezi lidmi, kteří se dlouhodobě znají. Nicméně ta vážnost toho tématu samozřejmě navozuje i atmosféru, v jaké se to konalo.

Lidovky.cz: Co jste s panem Ševčíkem probrali, respektive vyřešili?

Šlo o to, že jsem mu znovu zopakoval to, co mi vadí. A to jsou některé jeho činy a vystoupení, které poškozují dobré jméno školy v tom smyslu, jaké to vyvolává reakce mezi studenty, absolventy a dalšími. Reakce jsou na jedné straně velmi negativní, na té druhé to zase někteří příznivci hodnotí zcela opačně. Právě kontroverznost je něco, co neprospívá škole. Ta se musí prezentovat spíše kvalitou svých studijních programů a výzkumnou činností. Musí to být místo, kde je korektní výměna názorů, nikoliv takováto kontroverze.

Rektor VŠE Petr Dvořák

Lidovky.cz: Bavili jste se také o sobotním incidentu, jak se třeba pan Ševčík hájil?

On mi objasňoval, jak se tam ocitl a co tam dělal. Popsal mi, že se staral o nějakého zraněného občana. Což je samozřejmě důležité, ale pro mě je důležité i to, jaké to vyvolává reakce okolo samotné školy. Zdůrazňuji, že pan děkan Ševčík musí vystupovat tak, aby se nedostal do situací, které školu poškozují. Chci ale zdůraznit, že mu nebráním v jeho názorech a nechci ho nějakým způsobem umlčet. Ale v takové funkci si musí uvědomit, že nemůže dělat kroky, které tu instituci, kterou představuje, poškozují. A právě takováto vystoupení, respektive účast na takových akcích, k tomu bohužel vedou.

Lidovky.cz: Je pro vás pan Ševčík důvěryhodným zaměstnancem a kolegou?

Já bych mohl říct jedině to, že jsem mu svůj postoj k tomu opakovaně sděloval. On to vidí jinak než já. To znamená, že jsme se na hodnocení jeho účastí nejen v sobotu, ale i na některých předchozích akcích neshodli.

Lidovky.cz: Jak přijal váš návrh, aby rezignoval?

Řekl, že je to věc, kterou si musí rozmyslet, nebude na ní bezprostředně odpovídat.

Lidovky.cz: Pokud by se stalo, že by pan děkan odmítl rezignovat, máte připraveny kroky, které byste chtěli učinit?

Já bych to nechtěl předjímat, záleží na tom, jak on se rozhodne. V úterý mám v devět hodin dopoledne schůzi s vedením, kde se poradíme o tom, jak bychom celou situaci chtěli a budeme řešit.

Lidovky.cz: Máte domluvený čas, do kdy má pan Ševčík odpovědět?

Řekl jsem mu, že máme od devíti dopoledne jednání a do té doby bych velmi rád znal jeho odpověď.

Lidovky.cz: Kdyby se rozhodl na svůj post rezignovat, mohl by ve škole setrvat jako řadový vyučující?

Já ho ze školy nevyhazuji, ani vlastně nemohu. Je to jenom výzva k tomu, aby rezignoval na funkci, nikoli na zaměstnání. Zbytek by pak záležel na tom, kdo by vedl fakultu.