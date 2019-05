‚Dělá Česku ostudu.’ Petříček kritizoval cestu poslance KSČM Ondráčka do Doněcku

PRAHA Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) kritizoval návštěvu komunistického poslance Zdeňka Ondráčka na území Ukrajiny ovládaném proruskými separatisty. Podle záběrů zveřejněných na twitteru byl Ondráček oficiálně přijat představiteli mezinárodně neuznávané Doněcké lidové republiky a zahráli mu českou hymnu. Ondráček řekl, že cesta byla soukromá a že se ke svým soukromým cestám nevyjadřuje.

„Poslanec Ondráček dělá ostudu České republice. Na této cestě oficiálně ČR nezastupoval. Kromě videa s tímto ‚úspěchem‘ nevím, jaký byl cíl jeho cesty,“ uvedl na twitteru Petříček. Česká republika samozvané republiky proruských separatistů neuznává a trvá na tom, že jimi ovládaná území, stejně jako Ruskem anektovaný Krym, jsou nedílnou součástí Ukrajiny.



Česká diplomacie se od Ondráčkovy cesty distancovala. „Ministerstvo zahraničních věcí neorganizovalo a neorganizuje žádné cesty českých delegací na dočasně okupovaná území Ukrajiny, ani neuznává tzv. ‚lidové republiky‘,“ uvedl Černínský palác v prohlášení zaslaném.



Ministerstvo také upozornilo, že ukrajinské předpisy zakazují vstup na území ovládaná separatisty bez speciálního povolení. „Cizí státní příslušníci a osoby bez státní příslušnosti, jež poruší pravidla pro vstup na dočasně okupované území Ukrajiny a jeho opuštění, ponesou odpovědnost, což znamená především pokutu a zákaz vstupu na území Ukrajiny. Porušovatelé pravidel se rovněž vystavují také riziku trestního stíhání,“ uvedlo ministerstvo.

‚Tohle se blíží vlastizradě‘

Ondráček na dotaz řekl, že Česko na cestě oficiálně nezastupoval. „Byla to soukromá cesta a své soukromé cesty nemám důvod komentovat,“ řekl. Uvedl, že soukromě jezdí do zahraničí často a navštěvuje různé země, minulý týden byl v Polsku. Kdy se návštěva území ovládaných separatisty uskutečnila, odmítl říct.



Ondráčkovu návštěvu kritizují i sněmovní opoziční strany. „Poklonkovat vojenské přehlídce Moskvě, tvrdit o Doněcku, že se tam lidé mají skvěle a chtějí k Rusku, to by panu Ondráčkovi šlo. A jistě si to tam užil. Ale my na období komunismu nezapomínáme! Dělá ostudu ČR,“ uvedl na twitteru místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek.

„Tohle se blíží vlastizradě. Ústavní činitel, který přísahal na zákony ČR, jedná v přímém rozporu se zahraniční politikou státu a v zájmu cizí moci,“ uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Dodal, že událost ale nebude mít žádný dopad, protože se menšinová vláda ANO a ČSSD ve Sněmovně opírá o hlasy KSČM.