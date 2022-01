Obyčejný PCR test o tom, jaké řecké písmeno aktivovalo pacientovy bílé krvinky, nic nezjistí, to až diskriminační PCR. Od 26. prosince se musí provádět u všech nemocných, kteří si do žádanky o test napíší, že trpí příznaky. Ale ne každá laboratoř na to má zařízení: nemá-li, posílá své vzorky vybavenějším kolegům a to trvá. Zpětně nemocnému už nikdo informaci o variantě neposkytuje.