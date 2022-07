Z ústecké Matiční ulice zmizí vybydlené domy. Místo proslavil „rasistický“ plot

Před demolicí nechá město zkontrolovat, zda v objektech někdo není. Práce potrvají několik týdnů. Během té doby se rozhodne, co bude na místě bytových domů. V ulici je ještě třetí činžák, který vlastní společnost České přístavy. Náměstek primátora Pavel Tošovský z ODS řekl, že o jeho zbourání se jedná.

V roce 1994 byli do činžovních domů v Matiční sestěhováni z okolních panelových domů problémoví obyvatelé, většinou šlo o Romy. Na soužití s nimi si stěžovali starousedlíci, kteří žádali postavení zdi. Proti stavbě se vzedmula vlna protestů ze strany ochránců lidských práv, romských organizací, Českou republiku kritizovala také Evropská unie.

15. září roku 1998 rozhodlo zastupitelstvo ústecké čtvrti Neštěmice, pod níž spadá i Matiční ulice, o stavbě 1,8 metru vysokého plotu. Gradovala tak podivná sláva Matiční ulice, kde si už dlouho starousedlíci stěžovali na hluk ze tří činžovních domů obývaných převážně sociálně slabými Romy, kteří sem byli sestěhováni, protože v okolních panelácích neplatili nájem.

Před dvaceti lety se jméno Matiční ulice rozletělo do světa. Plot mezi nimi, který chystala radnice, byl ve své době vnímán jako symbol rasismu a segregace sociálně slabých Romů. Do Ústí se vypravovaly delegace českých i evropských politiků a z Matiční se stal ohromný problém ohrožující vstup Česka do Evropské unie a o plot se dokonce zajímal i Bill Clinton, když ho v listopadu 1999 navštívil tehdejší premiér Miloš Zeman v Oválné pracovně Bílého domu.

Keramický plot vysoký 1,8 metru nakonec stál jen od 13. října do 24. listopadu 1999. Radnice ho nechala demontovat poté, co stát přislíbil na řešení situace 10 milionů korun. Za část peněz radnice vykoupila tři rodinné domky starousedlíků, peníze posloužily také na úpravy okolí nebo na sociální projekty. Plot byl rozebrán a stal se součástí oplocení zoologické zahrady, část je v ústeckém muzeu.