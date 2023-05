Na scéně opět „vrabelovci“. Proruští demonstranti se měří s proukrajinskými

Na Václavském náměstí u sochy svatého Václava ve dvě hodiny začala demonstrace, protestují zde stovky lidí s vlajkami, tričky s moravskou orlicí, nášivkami ČSSR a transparenty. Protest zahájila píseň Ktož jsú boží bojovníci, poté píseň Jaroslava Nohavici.

U pódia je poměrně těsno, v dalších částech náměstí jsou rozestupy mezi lidmi větší. Najdou se zde i mladší lidé, značnou část protestujících však tvoří důchodci.

„Situace ve společnosti je horší, než byla před rokem. Stovka lidí je dnes trestně stíhaná za své politické názory... Je tady snaha o zastrašování a dehonestaci lidí, kteří se ozývají,“ pronesl počátkem protestu organizátor Vrabel. Současný režim je podle něj „horší než ten, který tady byl předtím a rozpadl se.“

Během úvodního projevu Vrabel hovořil o podmínce, kterou mu nedávno udělil soud za šíření poplašné zprávy. „Pan Pepík Skála, pardon, Josef Skála (neúspěšný prezidentský kandidát za KSČM, pozn, red.), mi říká, že jsem malý kriminálník, protože jsem dostal jenom čtyři měsíce,“ řekl Vrabel.

Připomněl, že mu po minulé demonstraci dva muži, „přičemž jeden z nich měl ukrajinské jméno,“ polili kalhoty bílé džíny barvami ukrajinské vlajky. Tyto kalhoty má při sobotní demonstraci na sobě.

Nechci tady americkou základnu

Na náměstí nechybí petiční stánky. „Základny USA do USA a bude mír,“ píše se u jednoho z nich. Právě americké základny zmiňuje i jeden z demonstrantů jako hlavní důvod, proč přišel.

„Jsem tady hlavně proto, že nechci americké základny na území České republiky podle smlouvy, kterou podepsalo Česko před 14 dny,“ řekl muž, který na sobě má červený šátek s nápisy „ČSSR“. (Česko-americká smlouva, kterou česká vláda podepsala, má usnadnit pobyt amerických vojáků na českém území a neznamená budování základny, pozn. red.)

Další demonstrující drží transparent s nápisem: „Vytáhněme hlavy z americké pr*ele.“ „Demonstrujeme tady za mír, mír je přece to nejdůležitější. Oni pořád chtějí, ať zbrojíme. Ale my chceme, ať válka skončí hned! Už včera bylo pozdě,“ řekl redaktorce iDNES.cz.

Na velké televizní obrazovce se vysílá číslo údajně transparentního účtu. „Podpořte aktivity Rodiny finančně,“ stojí pod ním. Příspěvky od demonstrantů se mají použít na uskutečnění plánu na „přeměnu zkorumpované republiky na samostatnou, nezávislou a prosperující zem“.

U Národního muzea stojí několik desítek lidí, kteří s protivládním protestem nesouhlasí. Mají vlajky Evropské unie, NATO a Ukrajiny. Policie hlídá, aby mezi proukrajinskými a proruskými demonstranty nedošlo ke konfliktu.

Již poněkolikáté na protivládní akci promluvil expremiér Jiří Paroubek. Ve svém projevu hovořil především o ekonomické situaci českých občanů a potřebě zahájit mírová jednání s Ruskem. „Vláda se nestará o to, jak ochránit zájmy českých občanů. Přitom se může podívat do vedlejšího Polska, kde se to daří,“ pronesl.

Mezi dalšími řečníky jsou bývalý poslanec SPD Lubomír Volný nebo předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Po proslovech se demonstranti vydají na pochod kolem Slovanského domu, Staroměstského náměstí, Karlova mostu a Malostranského náměstí.

Demonstrace je už několikátá protivládní akce organizovaná skoro po každé někým jiným. V polovině dubna dorazily na Václavské náměstí tisíce lidí na podporu neparlamentní strany PRO Jindřicha Rajchla. Účastníci demonstrace iniciativy Česko pochodovali pak k Úřadu vlády, kde nocovali.

Vrabel má kvůli některým svým veřejným projevům potíže se zákonem. Na konci dubna mu udělil soud za šíření poplašné zprávy čtyřměsíční podmínku s odkladem na 18 měsíců. Loni v listopadu ve videu, které na YouTube a Facebooku viděly tisíce lidí, tvrdil, že česká vláda chce útočit na Rusko jadernými hlavicemi a že Rusko bude útok opětovat a nukleární zbraně pošle na Česko.