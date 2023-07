Chybí nám pocit bezpečí. Romové před Úřadem vlády demonstrovali za mír

Ještě před začátkem čtvrteční akce došlo k hádce. Některým účastníkům akce se nelíbila přítomnost muže a ženy, které označili za příznivce Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) a jejího předsedy Tomáše Vandase.

Organizátoři akce po krátkém sporu rozhodli, že pár smí na akci zůstat, ale nedostane prostor. „My nechceme prostor, chceme jenom pozdravit lidi,“ oponovala žena.

„Toto je ultranacionální jádro a nemá tady co dělat,“ řekla o páru jedna z organizátorek demonstrace Beata Marie Krusic. „Tito lidé nechtějí mít nic společného s ultranacionalisty,“ dodala.

Organizátoři před začátkem akce vyvěsili na bývalý Dům kultury těla českou a romskou vlajku i vlajku Evropské unie. Objevily se také transparenty s nápisem „Dost měření dvojím metrem“, „Pomáhat a chránit bez rozdílu“ či „Vládo, chybí nám pocit bezpečí“.

Na začátku akce drželi účastníci akce minutu ticha za mrtvé Romy, poté zazněla česká i romská hymna.

„Přišli jsme kvůli tomu, že nesouhlasíme s tím, co vláda dělá a jak řeší případy lidí, kteří proti nám útočí. Nenecháme to tak a budeme to řešit,“ uvedl organizátor akce Alex Muraskin.

„Chceme být hrdí na českou vlajku“

„Když se podíváme na českou vlajku, měli bychom v ní vidět i tu romskou. Ta vlajka tam patří, protože jsme součástí České republiky,“ řekl ve svém projevu Jan Houška. „Chceme mít stejnou hrdost, až budeme zvedat českou vlajku, jako když budeme zvedat romskou,“ doplnil.

Houška ve svém projevu uvedl, že účastníci akce se nechtějí vymezovat proti jiným národům. „Nebudeme říkat ‚táhněte Ukrajinci‘. My jsme to totiž zažili. Přes třicet let jsme to poslouchali,“ řekl.

„My jsme přišli natáhnout ruku a říct, neumíte to řešit. Kdybyste to dali před třiceti lety těm lidem, aby to řešili, tak bychom tu dávno neměli sociálně vyloučené lokality. Romové se po staletí dokázali postarat sami o sebe, když jim do toho nikdo nemluvil,“ uvedl Houška.

Organizátoři akce na místo přinesli také čtyři petice. V jedné z nich požadují, aby romskou komunitu přestala zastupovat Lucie Fuková jako zmocněnkyně pro romské záležitosti. Tu vláda do funkce jmenovala v prosinci loňského roku.

Účastníci akce podepisovali také petici za odvolání vlády a vyhlášení nových voleb, za zrušení obranné smlouvy s USA a za zrušení ratifikace istanbulské úmluvy.

Protestních akcí přibývá

Podobných protestů se od červnové násilné smrti Roma v Brně, kterého ubodal muž z Ukrajiny, odehrálo několik. Několik dní po útoku se romští i ukrajinští aktivisté sešli na pražském Staroměstském náměstí a v Brně.

Před Úřadem vlády se lidé sešli také na konci června, aby upozornili na bezpečnostní rizika spojená s migrací. Od akce, kterou mimo jiné svolala i organizátorka čtvrteční akce Krusic, se ale distancoval předseda strany Roma Luma Marco Cavalli. Nesouhlasil totiž s některými výroky, které na setkání zazněly.

Reakci vyvolala i potyčka mezi Romy a trojicí Ukrajinců v Pardubicích. Jeden z Romů ze střetu vyvázl se dvěma stehy na obličeji. Hned druhý den se ve městě uskutečnil protestní pochod. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) ale akci označil za nelegální, protože se konala v rozporu se shromažďovacím zákonem.

Zhruba stovka Romů se v pondělí sešla také v Přerově před policejní stanicí, účastníci protestovali za důkladné vyšetření údajného napadení romské holčičky.