Nevěříme médiím ani Ukrajině. Spojuje nás nenávist k vládě, říkají demonstranti

Mirek Ukrajina si za to může sama

„Nejsem spokojenej s tím, jak pracuje Česká televize i česká vláda. Vadí mi, že je neobjektivní, zaujatá, přebírá jednostrannou vládní propagandu,“ tvrdí Mirek z Otrokovic. Vlakem do Prahy vyrazil před desátou ráno. Na demonstraci už se do hlavního města vydal potřetí.

Na ČT mu nejvíc vadí, že je podle něj neobjektivní a zaujatá. Informace proto Mirek čerpá převážně z internetu. „Oficiálním zdrojům se samozřejmě vyhýbám, to je o duševní zdraví.“

Mirek také míní, že vláda premiéra Petra Fialy žene Česko do války s Ruskem. „Jednostranně podporuje jednu stranu konfliktu, dodává jí zbraně. Ukrajina si za to může sama,“ myslí si.

Dopady krize pociťuje tím, že náklady za poslední rok stouply až o 30 procent. „Zastropování cen energií všichni nakonec zaplatíme. Měli bychom uzavřít smlouvy s Ruskem na dodávky energií,“ dodává jedním dechem v odpovědi na otázku, co by měla vláda nyní dělat.

Lucie Vláda málem vyhlásila třetí světovou

Pochodem na Českou televizi kráčí i Lucie. Přijela z Nymburku, protože jí vadí, jak si vláda počíná. „Například včera málem vyhlásila třetí světovou válku, aniž by si ověřila informace,“ vysvětlila.

Na otázku, co by měla vláda udělat, odpovídá jednoznačně: „Odstoupit.“

Lucie informace čerpá z internetových zdrojů, médiím nevěří. „Mají jednostrannou pravdu a nepřipustí, že mohou být i jiné názory,“ dodává Lucie.

Dva demonstrující Spojuje nás nenávist

„Máme problém se domluvit jako vlastenecká fronta, kdo by měl být prezidentem. Babiš, Bašta? Doteď se neshodnou,“ lamentuje jeden z demonstrujících, který se před prudkým deštěm skrývá pod deštníkem.

Na odpověď, co očekávají jako výsledek, říká, že nic, pouze protest proti ČT.

„Svou přítomností dáváme najevo svůj postoj k současné situaci,“ vstupuje do toho spoludemonstrant zahalený v nepromokavé bundě a se zeleným deštníkem. „Co nás spojuje, je jedna věc – že nenávidíme vládu. Okrádá nás a žene do zkázy,“ říká kategoricky.

Michal Vláda by neměla podporovat Ukrajinu

„Jsem Michal, původem Pražák, ale teď bydlím na venkově. Okres Kutná Hora, přijel jsem za kamarádem,“ představuje se další z demonstrantů.

Jak říká, má podobné názory jako demonstranti. Nelibí se mu, že vláda podporuje Ukrajinu. „Samozřejmě Rusko napadlo Ukrajinu, ale podle mě to není jednostranné. Není to celé jen chyba Ruska,“ míní.

„Já jsem proti každé válce.Co si myslím o České televizi? Že je jednostranná. Pro tuhle vládu. Když byla tato vláda v opozici, také Česká televize kopala za ni,“ popisuje.

Dodává, že je naštvaný kvůli vysokým cenám, přestože se ho to zase tolik netýká, protože nemá rodinu a je sám. „Ale nechápu, proč je třeba elektřina tak drahá. Myslím si, že je to chyba vlády, že nic nedělá. A to zastropování, to není nic. Nesmysl. Já mám cenu elektřiny zastropovanou, ale pořád je to třikrát víc než před rokem,“ stěžuje si.