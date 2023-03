Rohanová kvůli exekucím zrušila prezidentský účet. Hrozí jí pokuta půl milionu

Rohanová do voleb nezasáhla, protože se nestala registrovanou kandidátkou. Ministerstvo vnitra sice její podání přijalo, Nejvyšší správní soud ho následně zrušil, protože se opírala o podpisy poslanců, kteří již neměli mandát. I tak ale měla zřízený transparentní účet, kam jí příznivci posílali peníze.

Jenže zhruba od začátku března je účet nedostupný, čímž však mohlo dojít k porušení zákona. Rohanová totiž čelí exekucím a právě exekutor jí na volebním účtu už dřív zmrazil peníze. Nyní ale účet přestal úplně existovat.

Rohanová: Dohodla jsem se s úřadem

A to je podle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH) problém. „Úřad požaduje dodržení všech zákonných pravidel ve vztahu k transparentnosti a požadavkům na financování volební kampaně u lidí, kteří do volební kampaně vstoupili. V případech, který se týká i paní Rohanové, kdy osoba nebyla registrovaným kandidátem, to platí rovněž,“ řekl pro iDNES.cz jeho předseda František Sivera.

Předseda úřadu také uvedl, že ÚDHPSH vyzve Rohanovou s požadavkem na sdělení, proč není účet dostupný, tedy transparentní. „Paní Rohanová ve vztahu k úřadu do dnešního dne nesdělila, zda účet zrušila nebo z jakého důvodu je nedostupný, nezveřejnila a nedodala úřadu zprávu o financování volební kampaně a účetnictví, na webu kandidátky není,“ podotkl v minulém týdnu Sivera.

Úřad podle něj nedostal ani informaci ohledně toho, kam případně darovala peníze. Podle zákona totiž kandidáti musí nevyužité prostředky z kampaně poslat na charitativní účely. V případě zrušení transparentního účtu hrozí Rohanové pokuta až půl milionu korun.

Redakce iDNES.cz oslovila Rohanovou s dotazem, proč účet zrušila a co udělala s penězi. „Účet jsem zrušila, aby tam neskákaly neoprávněné exekuce. S úřadem jsem to řešila, jsem s ním ve spojení. Dneska (v pondělí pozn. red.) jsem jim to dávala, mluvili jsme s paní minulý týden ve čtvrtek a řešila jsem to s nimi. Je to jenom kvůli tomu, kdy tam skočila ta neoprávněnka (neoprávněná exekuce pozn. red.) a zbytečně by tam nabíhaly poplatky za vedení účtu,“ hájila se Rohanová.

Ozvala se až v pondělí

Doplnila, že nyní se od exekutora snaží dostat peníze, které jí byly podle jejích slov strženy neoprávněně. „Pozor. To, že tam skočí půl milionu mínus, neznamená, že ty peníze na tom účtu jsou,“ řekla dále Rohanová s tím, že pak na charitu půjde, co dostane zpátky od exekutora.

„To je zhruba 19 tisíc. Myslím si, že to bude velmi rychlé,“ dodala. Exekutor jí totiž zablokoval částku, kvůli které se stav účtu dostal půl milionu do záporu.

Redakce iDNES.cz ještě v pondělí oslovila s tvrzením o dohodě předsedu ÚDHPSH. „Asi na základě toho, že jste se ní bavila, tak nějak komunikovala. Kolegové tvrdí, že o ničem neví, že s nimi mluvila až dneska (v pondělí pozn. red.). A to asi na základě vašeho telefonátu,“ popřel slova Rohanové o dohodě Sivera.

Nedostupný transparentní účet Denisy Rohanové. | foto: iDNES.cz

Rohanová působí jako prezidentka České asociace povinných, která pomáhá lidem v exekucích. Těm i sama čelí. Loni v říjnu v tiskové zprávě přiznala, že na jejím transparentním účtu pro prezidentskou kampaň byl na popud exekutora zablokován milion korun, později šlo o jinou blokaci půl milionu.

Exekutorské blokace účtu

Dluh podle vyjádření Rohanové vznikl z několikatisícového závazku jejího exmanžela zdravotní pojišťovně a jeho současná výše je důsledkem rozhodnutí tehdejšího vykonavatele exekuce. Rohanová tehdy doplnila, že dluh průběžně umořuje.

Dluh na prezidentském účtu iniciovala podle Rohanové společnost IFIS investiční fond, která se zabývá odkupem a vymáháním pohledávek. „Načasování je sice zajímavé, ale odhaduji, že exekutor, který na našem transparentním účtu zablokoval jeden milion korun, se prostě chopil příležitosti,“ uvedla v minulosti k první blokaci Rohanová.

V prosinci pak pro iDNES.cz zdůraznila, že dluhy platit z transparentního účtu nebude. Jenže po pár měsících se na Rohanovou opět zaměřil exekutor, zhruba na přelomu letošního ledna a února na jejím transparentním účtu zablokoval téměř půl milionu korun a strhl si z ně také tři platby v celkové výši 19 942 korun.

Rohanová na začátku února pro web Seznam Zprávy uvedla, že na to exekutor nemá právo. „Čekám, až mi k tomu pošle všechny dokumenty. Není to moje exekuce,“ řekla někdejší uchazečka o Hrad.

Komora zatím neeviduje stížnost

Redakce iDNES.cz oslovila i exekutorskou komoru, jak je to s exekucí na transparentní účet Rohanové. Mluvčí exekutorské komory Eva Rajlichová pro iDNES.cz uvedla, že komora nezná podrobnosti konkrétního případu a zatím neeviduje žádný podnět k dané záležitosti, například stížnost na postup soudního exekutora.

„Obecně můžeme uvést, že zákon o volbě prezidenta poměrně jasně stanoví, že prostředky na volebním účtu kandidáta na prezidenta je možné použít pouze pro financování kampaně,“ zdůraznila Rajlichová s tím, že nevyužité peníze se dále převádějí na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel.

Tisková zpráva Denisy Rohanové k první exekuci na transparentní účet. | foto: iDNES.cz

Rohanová může tedy peníze použít výhradně pro volební účely tedy kampaň a nikoli na úhradu svých dluhů, neboť jí prostředky na volebním účtu vyloženě nepatří.

„Proto by neměly být ani postiženy exekučně. Bez ohledu na to je nicméně otázkou, do jaké míry soudnímu exekutorovi finanční instituce, banka, daný účet identifikuje jako účet povinného, respektive jako volební účet,“ podotkla dále mluvčí komory.

Podle jejích slov soudní exekutor sám o sobě nemůže mít povědomí o tom, zda se jedná o volební či jiný účet dlužníka. „Něco jiného by ovšem bylo, pokud by soudní exekutor navzdory povědomí o tom, že se jedná o volební účet, tento účet reálně postihl a přikázal z něj prostředky. Pokud by soudní exekutor nereagoval na podnět účastníka řízení, může se obrátit na dohledový orgán,“ doplnila Rajlichová.

S exekutorem komunikace neprobíhá

Rohanová také několikrát vybrala z transparentního účtu peníze v hotovosti. Tehdy pro Seznam Zprávy uvedla, že je chce „zachránit“ před exekutorem. „Chci je poslat dětskému domovu v Kralupech nad Vltavou. Potřebují je tam,“ nastínila. Případný výběr hotovosti však musí být podle zákona zaznamenán v účetnictví. To musí kandidáti odevzdat do 2. května letošního roku.

Předseda ÚDHPSH pro iDNES.cz poznamenal, že mezi jeho úřadem a exekutorem žádná komunikace neprobíhá, uvedená situace je věcí banky, majitele účtu a exekutora. „Kontrola financování může být zahájena až po vypršení termínu na odevzdání zprávy o financování volební kampaně, tedy po 2. květnu,“ dodal Sivera.