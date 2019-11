Detektivové cílí na velkou rybu českého zdravotnictví: Marka Šnajdra. Pomohly jim chyby podezřelých

20. listopadu 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

PRAHA Už je tomu sedm let, co někdejší poslanec ODS Marek Šnajdr opustil Poslaneckou sněmovnu a stáhl se z vysoké politiky. Sešel z očí, nikoliv však z mysli tuzemského zdravotnictví. V něm si vybudoval klíčovou pozici s vlivem zasahujícím do velkých nemocnic a pojišťoven. Teď se však jeho postavení otřáslo.

Detektivové ho obvinili z přijetí úplatku 50 tisíc korun v rámci veřejné zakázky Nemocnice Na Bulovce týkající se obnovy takzvaných lineárních urychlovačů, které slouží k ozařování zhoubných nádorů. Spolu se Šnajdrem kriminalisté stíhají i bývalé vedení nemocnice a jednatele dodavatelských firem.