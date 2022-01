Doporučujeme

Koronavirus zatím nikdy nenapadal malé děti důkladněji než nyní. Počet hospitalizovaných ve věku do 4 let se od loňského listopadu každý měsíc přehoupl přes hranici 100, platí to i pro dosud neskončivší úvodní dvanáctinu roku. Podobný trend vykazují i čísla ohledně dětských pacientů ve věku od 5 do 9 let.