Devět otázek a odpovědí ke koronaviru: jak se proti nákaze chránit a je nutné nosit roušky?

Praha Od nedělního odpoledne patří Česko do skupiny nejméně 27 evropských států, na jejichž území se objevili lidé nakažení novým typem koronaviru způsobujícím nemoc Covid-19. Globálně se smrtícím virem nakazilo dosud takřka 90 tisíc osob, zemřely bezmála tři tisíce z nich. LN přinášejí odpovědi na několik otázek spojených se šířící se nákazou.

Co je koronavirus?

Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Nejčastěji zasahuje sliznice horních a dolních cest dýchacích. Inkubační doba je až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují, mohou je doprovázet bolesti kloubů a svalů, objevuje se dušnost a kašel.

Jak se nákaza přenáší?

Přenos z člověka na člověka se odehrává při úzkém kontaktu s nakaženou osobou. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že rizikový je přibližně už 15 minut trvající kontakt s nakaženým při vzdálenosti do 1,5 metru.

Jak se proti nákaze preventivně chránit?

Chovat se jako při běžném respiračním onemocnění typu virózy či během chřipkové sezony: vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní, dodržovat základní hygienická pravidla. Používat dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí, nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí. Jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla hygieny – při kýchání a kašlání řádně používat (nejlépe) jednorázové kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží či rukávem, nikoliv dlaní ruky. Důležité je také necestovat do zasažených oblastí, zejména do Itálie, pokud to není bezpodmínečně nutné. V případě podezření na nákazu by člověk měl telefonicky kontaktovat svého lékaře, rozhodně by neměl chodit do čekárny ordinace.