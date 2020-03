Na roušky čas v Česku nenazrál, říká ředitelka pražské hygienické stanice Jágrová

PRAHA Výskyt koronaviru v Česku nás nepřekvapil, čekali jsme, že se tu nákaza objeví, říká v rozhovoru pro LN Zdeňka Jágrová, ředitelka protiepidemického odboru pražské hygienické stanice.

LN: Jak zjišťujete podrobnosti o pacientech, u nichž se koronavirus objevil a jsou hospitalizováni v Praze a v Ústí nad Labem?

V Praze nyní pečujeme o Američanku studující v Miláně a pak o muže, který se vrátil s symptomy z konference v Udine. Komunikujeme s nimi. U muže, ročník 1952, máme zmapovaný celý jeho pobyt a veškeré kontakty, tam není problém, vše potřebné jsme zjistili. U té studentky, ročník 1999, zatím proces mapování všech kontaktů probíhá (rozhovor se uskutečnil v neděli vpodvečer – pozn. red.). Krok za krokem zjišťujeme všechny informace o jejím pobytu, kde všude se pohybovala a s kým se potkala.

LN: Jak intenzivní kontakt s nakaženým musí mít, abych se třeba já nakazila?

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že kontakt s nakaženou osobou by musel být po dobu nejméně patnácti minut při vzdálenosti do 1,5 metru.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (vpředu) oznámil 1. března 2020 na briefingu v Praze výskyt prvních tří případů koronaviru v ČR. Dále jsou (zleva) ředitel Státního zdravotního ústavu Pavel Březovský, Hana Roháčová, primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí pražské Nemocnice Na Bulovce, a hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.

LN: Je dle vás na místě, aby Češi začali nosit ochranné roušky?

Myslím, že ne. Jde o zavlečené případy z Itálie, jistě nejsou poslední, ale myslím si, že čas na roušky určitě nenezrál.

LN: Co byste doporučila lidem, kteří hodlají vyrazit do Itálie, případně do Číny?

Cesta do Číny by se měla zvážit a určitě by neměla být cílenou destinací. Byť počet nemocných v Číně dramaticky již nestoupá, je tam množství nemocných. V Itálii je to sázka do loterie. WHO uvádí, v severní Itálii je riziko nákazy nízké, také všichni nemocní, i ten z Ústí nad Labem, mají jen velmi lehké příznaky onemocnění, trochu rýmu, trochu kašlou. Ale jak říkám, tohle se nedá odhadnout.

LN: Je Česká republika na vir připravená?

Ano, je. Všechny mechanismy fungují. Ta Američanka šla do Motola, kde ji lékaři okamžitě posadili stranou, oblékli si ochranné pomůcky, vyšetřili, následně ji infekční sanitkou převezli do Nemocnice Na Bulovce. Vše dle předpisů, nenastala jediná chybička.

LN: V čem se liší infekční sanitka od té klasické?

Je to stejný typ vozu jako ostatní, její personál je však oblečený do ochranných pomůcek a ihned po dovozu probíhá dezinfekce.

LN: Bylo potvrzení prvních případů nákazy v Česku pro vás překvapením?

Ne. Čekali jsme, že se to tu objeví. Víme, jaká je fluktuace lidí přes hranice, bylo by s podivem, že by se někdo nakažený neobjevil.