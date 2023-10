Vláda nezvládá boj s dezinformacemi. Blokovat weby nestačí, míní Čeští elfové

Kvůli nedostatečné aktivitě vlády spustila iniciativa Dárek pro Putina sbírku, která má pomoci právě v boji proti dezinformacím. Podle iniciativy Rusko v informační válce vyhrává. „Dezinformační operace běží naplno, aniž by se tomu stát pokoušel nějak bránit. Padlých v téhle informační válce přitom přibývá každým dnem,“ zdůrazňuje iniciativa, která chce na boj vybrat alespoň milion korun.

Iniciativě prý již došla trpělivost. „Když stát nebojuje s dezinformacemi, a to nejen o Ukrajině a Ukrajincích, za peníze, které vybral na daních, začneme s tím sami. Za peníze, které zkusíme vybrat ve veřejné sbírce od lidí, kteří se neumí smířit s tím, že stát boj s dezinformacemi vzdal. A nebudeme jediní. Už jsme si třeba plácli s Českými elfy,“ vysvětlují dále zástupci iniciativy Dárek pro Putina.

„Nebyla schopna naplnit podstatné činy“

Redakce iDNES.cz oslovila poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara, zda vláda skutečně boj s dezinformacemi vzdala. Právě pod něj tato agenda letos přešla, poté co vláda zrušila dřívější pozici zmocněnce pro média, který se měl této oblasti věnovat.

„Já mám za úkol se věnovat společně se zpravodajskými službami a dalšími relevantními institucemi působení cizí moci v rámci českého informačního prostoru, a to také dělám a budu dělat i nadále. Aby toto snažení však bylo úspěšné, je třeba více konat a méně mluvit, takže k tomu nic konkretního sdělovat opravdu nemohu,“ řekl pro iDNES.cz Pojar s tím, že iniciativě Dárek pro Putina přeje hodně úspěchů.

Mezitím však Vít Kučík, mluvčí Českých elfů, skupiny, která si klade za cíl boj s cizími dezinformačními kampaněmi a ruskou propagandou v českém kyberprostoru, pro iDNES.cz poznamenal, že vláda do velké míry boj s dezinformacemi vzdala.

„Vláda byla před volbami a krátce po volbách plna pěkných předsevzetí, úderných slov a dobrých úmyslů, které však nebyla schopna naplnit žádnými podstatnými činy. Mnoho zamýšlených projektů vzdala nebo na ně tiše rezignovala. Mnozí státní zaměstnanci a příslušníci ozbrojených složek ve věci dělají více, než se po nich žádá. Ty bychom nechtěli demotivovat,“ řekl Kučík.

Podle něj ale aktivní obrana země proti nepřátelským propagandistickým a dezinformačním kampaním nemůže stát na individuálním entuziasmu jednotlivců, musí být výsledkem fungování robustního systému. „A ten robustní systém zde chybí,“ doplnil Kučík.

Absence vládní strategie

Za největší nedostatek považuje zejména absenci vládní strategické komunikace. Kučík současně zdůraznil, že strategická komunikace je poměrně sofistikovaný a komplexní systém. Vláda, jednotlivá ministerstva, státní úřady a instituce mají podle něj veřejnosti komunikovat základní hodnoty a ideje, na kterých stát a společnost stojí. Občana by proto měli nejen informovat, ale zároveň i vtáhnout do procesu spolurozhodování o společných věcech.

„Utužuje to pouto mezi občany a jejich politickou reprezentací, poskytuje to vhled do nejrůznějších problematik, zvyšuje to občanskou zodpovědnost i loajalitu vůči společné budoucnosti a v neposlední řadě i odolnost vůči dezinformačním kampaním, které mají přesně opačné cíle,“ pokračoval Kučík.

Současně však vyzdvihl práci týmu KRIT (krizový informační tým pozn. red.) a CHH (Centrum proti hybridním hrozbám pozn. red.) na ministerstvu vnitra. „Vzhledem k jejich počtům je vysoce nadstandardní, také u ministerstva zahraničí občas je vidět dobrá vůle. Většině ostatních státní složek to ale mimo tvorbu strategií a koncepcí příliš nejde,“ doplnil Kučík.

Poté však zdůraznil, že stát by měl být v daném ohledu aktivnější. Podle jeho slov strategická komunikace není jen „něco navíc“, je to zcela existenciální otázka.

„Společenský rozvrat“

„Když ji nevyřešíme, potenciál dezinformačního chaosu násobeného současnými informačními možnostmi má sílu zcela odcizit významnou část populace a způsobit společenský rozvrat. Už nyní se s jistou skupinou spoluobčanů nejsme shodnout ani na tom, zda je Země kulatá či placatá, zda Ukrajinu napadlo Rusko či to bylo naopak,“ varoval Kučík.

A upozornil na případ, že by dané kampaně zůstaly bez povšimnutí několik dalších let. „Vláda by si měla taky uvědomit, že strategická komunikace není jen nějaká tiskovka nebo PR akce politického marketingu. Jde o mnohem sofistikovanější a vážnější věc,“ vysvětlil dále.

Ohledně toho, jak by měl stát proti dezinformacím bojovat uvedl, že na prvním o nich musí mít přehled. Tedy data, což podle jeho slov přinese skutečně detailní a rychlý přehled. Následně je podle Kučíka třeba mít vůli a odvahu aplikovat vlastní strategii a průběžně ji měnit, aby stát nebyl jen v reaktivním módu.

„Asi vás překvapím, ale nezbytným předpokladem není legislativa na blokování webů a podobně. To je typicky reaktivní a jen málo efektivní nástroj. Při dostatečně silné vlastní komunikaci se bez něj dá zatím obejít. Plus vůle k důslednějšímu užití těch legislativních nástrojů, které jsou již dnes k dispozici – například k trestnímu stíhání těch osob, které současnou legislativu porušují, třeba zcela otevřenými lživými poplašnými výzvami či výzvami k násilí,“ komentoval dále Kučík.

Tři hlavní kmeny dezinformačních kampaní

Zároveň doplnil, že v současné době Čeští elfové evidují tři hlavní kmeny dezinformačních propagandistických kampaní. Nejmladší a nejaktuálnější je proti Ukrajině – snaží se populaci znechutit všechno ukrajinské, oslabit jejich podporu Ukrajině, vyvolat tlak populace na vlastní politickou reprezentaci v tomto směru. Další dva dezinformační narativní kmeny jsou starší, a běží stále souběžně už mnoho let.

První má podle Kučíka narušit naši západní zahraničně-politickou orientaci, takže soustavně haní EU, NATO, USA a západní demokracii. Druhý se snaží rozleptat národní soudružnost, takže útočí na vládu, státní instituce a takzvané „elity“, na seriózní media, představitele vědy a prakticky jakékoli autority.

„Snaží se navodit pocit, že se ničemu a nikomu nedá věřit, vše je v moci někoho v zákulisí, vše je podvod a divadlo. Využívá k tomu už existujících trhlin, například nevraživosti vůči Romům, obavy z imigrace, ekonomické těžkosti některých skupin, tyto trhliny se propaganda snaží rozšiřovat, radikalizovat obě strany sporů,“ dodal Kučík.