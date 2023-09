Žádáme Putina o politický azyl pro Čermáka, chlubí se Peterková ve videu

Čermák měl do 23. srpna nastoupit do vězení a odpykat si 5,5 roku za podporu a propagaci terorismu. To ale neudělal a policie po něm na konci srpna vyhlásila pátrání. V minulém týdnu dokonce soud vydal mezinárodní zatykač.

Podle serveru Novinky.cz, který na posun v minulém týdnu upozornil, by se mohl ukrývat v zahraničí, policisté u Čermáka doma našli itinerář na cestu do Ruska. Soudce Tomáš Bouček serveru řekl, že jsou na Čermáka vydány zatykače dva: jeden pro Evropskou unii a druhý platný mimo ni.

„Pravdu neumlčíte“

Nyní se dezinformátorka Jana Peterková ve videu, zhruba v čase 3:42, pochlubila tím, že se skupinou podporovatelů požádala ruského prezidenta Vladimira Putina o politický azyl pro Čermáka.

„Doufám, že doba, kdy budou zúčtovány a kde se zúčtují boží soudy, se blíží. Je to blízko, lidičky,“ pronáší dále ve zveřejněném videu Peterková. Poté se také postěžovala, že jí Facebook opět zrušil jeden z jejich profilů. „Pravdu neumlčíte,“ zdůraznila.

jana peterkova official 3 Tomáš díky vám může k Nejvyššímu; Ústavnímu a poté mezinárodnímu soudu. První část faktury solacena velké díky 0 0

Ve videu však také zmiňuje, že Čermákovi zaplatila právní kancelář. „Co se týče Tomáše Čermáka, tak můžeme s dovoláním pokračovat k Nejvyššímu soudu. Poté k Ústavnímu soudu a posléze také k Mezinárodnímu soudu,“ vyjmenovává dále Peterková.

„Čelenku jsem si koupila za své“

Současně také zdůrazňuje, že se jí podařilo sehnat fundovanou právní kancelář. „Jakýchsi střelců, borců, kterým se to, co se tady děje, také nelíbí. Dneska (v úterý pozn. red.) jsem tam zaplatila, účtenku nasdílím, 25 tisíc korun, které se díky vám podařilo vybrat, abychom mohli postupovat dál,“ chlubí se dále Peterková, poté zmiňuje Vladimíra Putina či Donalda Trumpa.

„Právníci kanceláře mi vystavili doklad, abyste věděli, že jsem si za vaše peníze nekoupila čelenku. Tu jsem si koupila za své peníze,“ hájí se současně na sociální síti.

Právě Peterková nedávno na sociálních sítích spolu s dalším dezinformátorem Pavlem Zítkem informovala, že prostřednictví svého zmocněnce Čermák podal žalobu na Vrchní soud v Praze kvůli zmatečnosti a součástí žaloby má být i žádost o odložení nástupu do vězení.

Peterková na Facebooku také zveřejnila snímky dokumentu s názvem Žaloba pro zmatečnost, kde Čermák mimo jiné žaluje Vrchní soud v Praze, kterému je také podle fotografie adresovaný. Součástí žaloby je rovněž příloha s názvem Žádost o odklad výkonu trestu. Žádat v Praze je ale chyba. Jak zjistila redakce iDNES.cz u mluvčí soudu, správně měl dokument zaslat na soud do Plzně.

„Musíme těm dobytkům zatnout tipec“

Čermákovi v červenci potvrdil Vrchní soud v Praze trest vězení ve výši 5,5 roku za podporu a propagaci terorismu. Do výkonu trestu však nenastoupil, policie po něm tedy vyhlásila 29. srpna pátrání. Podle údajů v policejní databázi není ozbrojený ani nebezpečný.

V době koronavirové pandemie Čermák veřejně vyzýval k násilí vůči politikům. Loni v únoru se v živém vysílání na sociální síti Facebook vymezoval vůči novele pandemického zákona. Diváky půlhodinového videa vyzýval k aktivnímu odporu proti přijetí novely, k převzetí moci, k vypálení Senátu i k vymanění České republiky ze struktur EU a NATO.

Policie pátrá po Tomáši Čermákovi. | foto: Policie ČR

Za hlavní cíl násilí označil zejména senátory, poslance a členy vlády. Mimo jiné prohlásil „musíme těm dobytkům zatnout tipec“ a „vyneseme je za rypáky a naházíme je do řeky a zbavíme se jich jednou provždy“.

Vedle podpory a propagace terorismu byl Čermák spolu s Patrikem Tušlem odsouzen také za podněcování nenávisti k Ukrajincům a nepravomocně také za výtržnictví před domem evolučního biologa Jaroslava Flegra. Podmíněný trest za nenávistné výroky o Ukrajincích potvrdil i Nejvyšší soud, uvedla počátkem srpna Česká televize. Spoluobžalovaný Tušl dostal deset měsíců vězení.