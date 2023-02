Dezinfoweby cizích mocností vypneme, chce Fiala. Návrh zákona vláda zatím nemá

Stát by mohl mít v budoucnu k dispozici zákonný nástroj, se kterým by byl schopen dočasnými opatřeními bojovat proti dezinformacím, například vypnutím webů, které jsou prokazatelně pod vlivem cizích mocností. Vypnutí webů by se mělo používat pouze v případě ohrožení státu. V pondělí to uvedl premiér Petr Fiala při diskusi se studenty na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.