Hlasovat by měli poslanci na schůzi, která začala v úterý. V srpnu, nebo v září rozhodne Senát. Dvou- nebo tříměsíční odklad znamená, že si řidiči budou moci o to déle užívat levnější tankování. Sleva, vyhlášená loni jako pomoc s tehdy dramaticky zdražujícími pohonnými hmotami, platí od loňského června. Chystaný konec slevy, a tedy zvýšení ceny nafty o 1,8 koruny (včetně DPH), prodraží tankování padesátilitrové nádrže zhruba o stokorunu.

Dosud platný zákon počítá se sníženou sazbou až do konce letoška. Jenže nafta už celý tento rok výrazně zlevňuje, průměrná cena klesla k 31 korunám, což je nejnižší částka za poslední dva roky. Vláda proto navrhla státní slevu ukončit o půl roku dříve. Děravé erární kase by to ještě letos přineslo 4,8 miliardy korun.