Posoudit by se letos mělo vyslání nových velvyslanců do 52 až 53 zemí, což představuje více než čtvrtinu zahraničních úřadů Česka. Jmenování se nicméně podle informací webu Lidovky.cz pozdrží, rozhodne o nich až nový prezident. A to nejdříve až na jaře příštího roku.