Diplomatka Hybášková měla v Praze nehodu. Se spolujezdcem oba nadýchali

Podle mluvčí pražské policie Violety Siřišťové vyjížděli policisté k nehodě v Bělohorské ulici pět minut před jednou hodinou ranní. V havarovaném vozidle jeli dva lidé. Muž z místa odešel, proto se policie zpočátku domnívala, že auto řídil on.

K řízení vozu se ale podle Siřišťové přiznala žena. „Je podezřelá z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ řekla mluvčí. Policisté nehodu dále vyšetřují.

Hybášková s Hladíkem se při příjezdu policie měli hádat, kdo auto řídil. Následně se diplomatka policistům přiznala, že řidičkou byla ona. Nikdo nebyl zraněn.

Mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová se nechtěla k nehodě vyjadřovat. „Případ nebudeme za ministerstvo zahraničí s ohledem na ochranu osobních údajů komentovat,“ řekla. Nepotvrdila ani to, že by havárii měl někdo ze zaměstnanců úřadu či z diplomatů.



Kulhánek: Lidsky mě to mrzí

Podle ministra zahraničí Jakuba Kulhánka je takové chování diplomatů, pokud se prokáže, nevhodné. „Může to mít vliv na jejich bezpečnostní prověrky. V současnosti je ale vše v policejním šetření. Pokud by se vina prokázala, požádám státního tajemníka, aby z toho vyvodil odpovídající důsledky,“ řekl Kulhánek.

V případě, že by policie nehodu vyhodnotila jako trestný čin, mělo by to podle Kulhánka vliv i na bezpečnostní prověrky, které diplomaté mají. Ministr vnitra Jan Hamáček dodal, že české zákony platí pro všechny. Uvedl, že policisté nehodu prošetřují.

Diplomaté se sjeli do Prahy v rámci každoroční porady, která trvá celý týden a začala v pondělí v Černínském paláci. Za zavřenými dveřmi by měli probírat široké spektrum zahraničněpolitických, bezpečnostních, konzulárních, unijních a ekonomických témat. České ambasadory na Hradě přijme také prezident Miloš Zeman.

Velvyslanecká porada se koná po roční přestávce, loni ji ministerstvo muselo odložit kvůli restrikcím spojeným s epidemií covidu-19. Řada velvyslanců měla problém se do Prahy dostat. Proto ji diplomaté odložili na leden, kdy se ale epidemická situace opět zhoršila a opět se neuskutečnila.