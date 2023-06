Nová šance pro polepšené dlužníky, novela zkrátí dobu placení na tři roky. Týkat se může půl milionu Čechů

V dluhové pasti je v Česku více než 500 tisíc lidí, do oddlužení jich každoročně vstupuje jen 20 tisíc. Odrazuje je neznalost i podmínky, jak vyplývá z průzkumu PAQ Research. Pomoci by jim mohla novela insolvenčního zákona, která přinese zkrácení doby oddlužení z pěti let na tři roky. Zatímco sociologové ji vítají, Česká asociace věřitelů upozorňuje, že bude mít negativní dopad na celou ekonomiku. Dnes o ní má jednat vláda.

