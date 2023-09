Na Dny NATO přišlo 185 tisíc lidí. Diváci počkali na stroj s kolmým startem

Návštěvnost se tak podle organizátorů vrací na předcovidovou úroveň, když v roce 2019 přišlo během víkendu na mošnovské letiště 220 tisíc lidí.

Program uzavřelo unikátní vystoupení letounu F-35B britského Královského letectva, tedy variantě s velmi krátkým vzletem a možností kolmého přistání. Bylo odloženo kvůli silnějšímu větru. Diváci na něj ovšem do poslední chvíle počkali. Stroj totiž nad dráhou v letu prakticky zastavil na místě a manévroval.

„Akce je významná a je za ní spousta úsilí. Název akce nám připomíná, že téměř čtvrt století jsme součástí nejsilnější ozbrojené aliance světa. Dnešní doba není bezpečná a v dohledné době nebude bezpečnější. Jsme ale soudržní,“ řekl po slavnostním zahájení druhého dne náčelník Generálního štábu Armády ČR generál Karel Řehka.

Náčelník Generálního štábu AČR generál Karel Řehka zmínil naše zapojení v NATO, které dává ČR nejvyšší bezpečnostní záruky.

Organizátoři připravili po oba dny přitažlivý program. „Já tady byl i včera. Stojí to za to, nikde jinde toto neuvidím. Přijel jsem z Prahy, přespávám v Ostravě u rodiny. I dnes se půjdu podívat na pětatřicítky a poslední let Mi-24,“ potvrzuje atraktivitu jeden z mnoha návštěvníků programu Milan Plochý.

S průběhem obou dnů jsou spokojeni organizátoři i bezpečnostní pracovníci. „Dětí se zatoulalo jen pár a každé se dostalo v pořádku ke svým rodičům. Během soboty, ale i nedělního závěru Dnů NATO nemusela řešit bezpečnost žádné závažné incidenty,“ uvádí.

Zdravotnická záchranná služba po sobotní stotisícové návštěvnosti a vzhledem k počasí doporučila návštěvníkům akce, aby dbali na dostatečný příjem tekutin. Během prvního totiž vzhledem k nebývale slunečnému a teplému počasí zdravotníci zaznamenali zvýšený počet kolapsových stavů a interních obtíží. „Ty byly spojeny s dehydratací a přehřátím organismu. Nedělní teploty mohou být ještě vyšší,“ varoval mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

HIMARS budil respekt

Mezi největší lákadla letos patřily letové ukázky nejvyspělejších letounů 5. generace F-35 nebo akrobatické skupiny. Po pěti letech se na české nebe vrátil i Eurofighter Typhoon v několika dynamických ukázkách. Nechyběla ani vyspělá technika, například raketomety HIMARS, které má ve výzbroji Polsko.

„HIMARS je pokročilý raketomet. Pro nás jako obsluhu nabízí velmi dobré ovládání, zacílení a v místě dopadu jde o smrtící zbraň. To je vidět na Ukrajině, kde se tyto raketomety používají. A to si naše armáda uvědomuje, proto k současným osmnácti máme objednáno 486 dalších. Oproti zbraním našich dědů je to úplně někde jinde. Ukrajinci je používají například na likvidaci muničních skladů, ale i živé síly, pěchoty,“ říká Wojciech, který dříve sloužil u klasického dělostřelectva, které je vyzbrojeno 155mm houfnicí KRAB.

Raketomet HIMARS, kterých nyní vlastní Polsko 18. Objednaných jich mají dalších 486. Dostřel má zhruba 300 kilometrů a je ničivou silou nejen pro pěchotu, ale lehká opevnění.

Raketomet na první pohled budí respekt. Dokud není připraven k palbě, z dálky působí jako větší nákladní vůz. V okamžiku, kdy je připraven, se na zádi vyklopí do strany celý systém, který vypadá jako šestice hlavní v jednom bloku. „Dostřel je 300 kilometrů. Oproti houfnicím to je zhruba sedminásobná vzdálenost,“ dodává Wojciech.

F-35 diváky láká i druhý den ukázek

Stejně jako první den se stály dlouhé, vyčerpávající fronty u letounu F-35 Lightning II pro možné nahlédnutí do kokpitu. „Já tu čekám už půl hodiny, ale hýbe se to. Chci vidět, jak to vypadá, kam se letecká technika dostala od doby, kdy létal můj táta. Ten byl technikem u Mig-21,“ říká Pavel Němeček, který přijel z Olomouce.

Simulátor letounu F-35 Lightning II, který věrně zobrazuje letové údaje a žákovi umožňuje vyzkoušet si ovládání letounu v bezpečí země.

A posun to je opravdu veliký. Poměrně prostorné kabině dominují displeje, které zobrazují nejen všechny letové údaje, ale i například zobrazují radarové informace a případně stav výzbroje. Lze je konfigurovat a další, nezbytné údaje vidí pilot přímo ve svých brýlích.

Jde o pomyslně rozšířenou realitu. Obsluha ukázky kokpitu má plné ruce práce a na dotaz, jak vnímají zájem o tyto stroje páté generace, se jen usmívá. Lepší pohled pak je ve VIP zóně, kde zástupci Lockheed Martin ukazují odborné veřejnosti simulátor tohoto letounu.

Ukázal se i dříve utajovaný GROM

A divácky atraktivní byla rovněž velmi akční ukázka vysvobození rukojmí držených teroristy v podání zásahové jednotky Policie ČR a polské jednotky speciálních sil GROM. Ta byla v programu těsně před polednem.

GROM patří mezi elitní a dříve pečlivě utajované jednotky polských ozbrojených sil. O její existenci se veřejnost dozvěděla trochu kuriózně v roce 2003.

Tehdy světové tiskové agentury vydaly fotografie vojáků, kteří během koaliční operace proti někdejšímu iráckému vládci Saddámovi Husajnovi obsadili město Umm Kasr. Na snímcích se za nimi sice třepotala americká vlajka, ale polská média a experti v nich poznali elitní polské bojovníky.

Polské velení později připustilo, že komanda speciální jednotky GROM skrytě operovala po boku USA a Británie na území Iráku hned od samého začátku úderu.