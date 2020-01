Ze zásilek nákaza nehrozí. Jediné riziko by bylo sníst syrové mrtvé zvíře z Číny, říká v nadsázce expert

PRAHA Z Číny, epicentra nákazy koronavirem, dorazí podle údajů České pošty desítky milionů balíků ročně. Konkrétně v minulém roce to bylo téměř 35 milionů kusů. Nabízí se proto otázka: jsou takové zásilky při nynější epidemii zdravotní hrozbou?

„Nemyslím si, že je riziko v tomto směru dramatické,“ řekl serveru Lidovky.cz náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula. Podle něj by zásilka musela dorazit do rukou českého zákazníka v intervalu hodin, což je nereálné. „Jinak by se muselo jednat o nějaký smáčivý povrch, aby virus zůstal ve vlhku. Jakmile zaschne, je po pár hodinách riziko přenosu zcela minimální,“ dodal lékař.

Riziko podle Prymuly nehrozí ani v případě často objednávané kosmetiky. Výroba je totiž automatizovaná a možnost, že by někdo „naprskal přímo do krémů“, je tak podle Prymuly prakticky vyloučená. „Jediné riziko by bylo sníst syrové mrtvé zvíře dovezené z Číny. To snad nikoho nenapadne,“ uvedl v nadsázce náměstek.

Pošta doručuje beze změn

Státní pošta zatím restrikce dovozu z Číny nezavádí. „V souvislosti s koronavirem nedošlo k žádnému omezení doručování ze strany pošty,“ řekl pro Lidovky.cz Ivo Vysoudil z tiskového útvaru.

Podnik podle něj nadále přijímá zásilky z EU i mimo ni, Čínu nevyjímaje. „Zaměstnanci České pošty jsou standardně proškoleni pro případ mimořádné události v souvislosti s manipulací se zásilkami,“ ujistil Vysoudil. Stejně tak podle něj existují postupy, jak se při výskytu podezřelé zásilky chovat.

Pokud by to změna situace v Číně vyžadovala, je pošta připravena přijmout operativně nutná opatření. „Platí, že život a zdraví zaměstnanců České pošty a jejích klientů budou vždy na prvním místě,“ dodal Vysoudil.



Klidná je v tomto směru také celní správa. „V současnosti nemáme žádné informace o tom, že by se virus mohl po několika dnech či týdnech v zásilkách vyskytovat nebo že se šíří jinak než kapénkovou infekcí,“ řekla LN mluvčí Generálního ředitelství cel Martina Kaňková. Při přepravě zboží tak podle ní celníci žádná opatření nechystají.

V případě letišť jsou ale zaměstnanci celní správy vybaveni ochrannými pomůckami a instruováni, jak postupovat při podezření na nakaženého člověka.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) není důvod k panice. „Nechceme to ale podceňovat. Jen o nákaze zatím nevíme mnoho,“ podotkl ministr.