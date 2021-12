Do Česka míří vakcína, která může přesvědčit i odpůrce očkování. Klíčová látka se vyrábí u Prahy

Existuje sice možnost, že rozhodnutí padne do konce roku, podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je ale nejpravděpodobnější, že k tomu dojde až v lednu. V tu dobu by do Česka také měly dorazit první dodávky. Celkem si tuzemská vláda objednala 370 tisíc dávek vakcíny Nuvaxovid, podrobnější schéma dodávek zatím jasné není. Ve vývoji této vakcíny je i česká stopa: klíčový rekombinantní povrchový S-protein koronaviru se vyrábí nedaleko Prahy v Bohumili.

Alternativa pro pochybující

Látka od Novavaxu je odlišná od těch, kterými se Češi očkovali doposud. Jedná se o tzv. proteinovou vakcínu. Ta se používá už desítky let, nasazena byla třeba v boji s chřipkou či hepatitidou typu A.