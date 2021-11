Do hledáčku tajné služby se dostal prodej Kovosvitu Rusům. Transakce obnažila bílé místo v české legislativě

BIS se loni zabývala prodejem společnosti Kovosvit, která produkuje velmi přesné obráběcí stroje, do ruských rukou. Stroje ze Sezimova Ústí dokážou vyrábět součástky pro automobilový průmysl, ale i do vojenské techniky. Právě to budí v bezpečnostní komunitě ve spojení s exportem na východ znepokojení.