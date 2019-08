Do Libereckého a Královehradeckého babyboxu byli dnes odloženi dva chlapci. Dostali jméno Jiří a Tomáš

LIBEREC/HRADEC KRÁLOVÉ Do babyboxu v liberecké nemocnici ve středu někdo odložil několikaměsíčního chlapce. Dostal jméno Tomáš. Oznámil to zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Chlapec je celkově 196. dítě odložené do babyboxu v ČR, letošní šestnácté a ve středu již druhé. Dvě hodiny po půlnoci totiž někdo odložil novorozeného chlapce také do babyboxu v Hradci Králové.

„(Tomáš) Potvrdil tradici, že děťátka vstupují do světa po dvou nebo i po třech v krátkém časovém rozmezí, je to po ranním Jirkovi druhé středeční nechtěné lidské mládě,“ uvedl Hess. Podle mluvčího liberecké nemocnice Václava Říčaře je chlapec na první pohled zdravý. „Je poněkud odrostlý, má čtyři měsíce, mým odborným okem posuzováno,“ podotkl Hess.

Chlapce pojmenoval po Tomáši Doležalovi, řediteli nadace Jistota, která se na vzniku babyboxů podílí. V roce 2008 financovala i instalaci babyboxu v Liberci. Dosud do něj lidé odložili šest dětí. Babyboxy mají předejít ohrožení zdraví a životů odkládaných dětí. Když do něj někdo vloží dítě, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní personál zdravotnického zařízení. Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. V Česku fungují od roku 2005, nyní jich je po celé republice 76. Lidé do nich zatím odložili 110 holčiček a 86 chlapečků. Babyboxy mají i kritiky, kteří tvrdí, že odporují Úmluvě o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče. Další tvrdí, že matky mají více možností jak zaopatřit nechtěné dítě, než je uložit do babyboxu.