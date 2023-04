Čech raboval na Ukrajině, vzal slitky či brýle Gucci. Dělali to i jiní, hájí se

Česká policie obvinila dobrovolníka, který působil na začátku ruské invaze na Ukrajině, z plenění a služby v cizí armádě. Informuje o tom server Seznam Zprávy s odkazem na státního zástupce Martina Bílého z Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Muži hrozí za rabování výjimečný trest, píše server. Podle jeho informací působil šestadvacetiletý obviněný loni koncem března jako voják-dobrovolník v ukrajinském dobrovolnickém praporu Karpatská Sič. Seznam Zprávám se k rabování přiznal.

„Dozorujeme trestní stíhání jedné fyzické osoby pro spáchání přečinu služby v cizích ozbrojených silách a zločinu plenění v prostoru válečných operací,“ uvedl státní zástupce Bílý. Doplnil, že obviněná osoba je stíhaná vazebně, přičemž o vzetí do vazby rozhodoval Obvodní soud pro Prahu 5. Více informací s ohledem na to, že přípravné řízení je neveřejné, nesdělil.

Seznam Zprávy pořídily s obviněným dobrovolníkem rozhovor loni koncem června, kdy účast v ozbrojených složkách Ukrajiny potvrdil a také se přiznal, že kradl v opuštěných domech, které měl se svou jednotkou takzvaně čistit od ruských okupačních vojsk, píše web.

Nedělali jsme nic, co by nedělal někdo jiný

„Já jsem se řídil tím, co mi bylo řečeno. Velící důstojník mi řekl, že válečná kořist je válečná kořist. Nedělali jsme nic, co by nedělal někdo jiný. Zpětně uznávám, že to asi byla blbost,“ řekl tehdy. Zmínil, že mezi odnesenými věcmi byly například brýle značky Gucci nebo stříbrné investiční slitky.

Mluvčí dobrovolnické jednotky Karpatská Sič Vasilina Nakonečná Seznam Zprávám potvrdila, že obviněný u sebe měl kradené věci, ale že by k tomu měl povolení, odmítla. „Vzhledem k tomu, že náš prapor se od roku 2014 podílí na obraně Ukrajiny před ruskou agresí a už osm let má bezvadnou pověst, jsme nuceni reagovat na zveřejněné informace. My jsme vždy otevření a kategoricky odsuzujeme činy lupičů,“ řekla serveru.

Případ vyšetřuje nově zřízený policejní útvar Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK). Server upozorňuje na to, že jak policie a soudy vyhodnotí obvinění z přečinu služby v cizích ozbrojených silách, je důležité i pro další dobrovolníky, kteří působili nebo působí na Ukrajině, mají kontrakt s ukrajinskou armádou, ale nemají povolení od prezidenta republiky.

„Formálně by případ mohl splňovat trestný čin služby v cizí armádě. Na druhou stranu tu máme výroky politiků ohledně pomoci Ukrajině a našeho postavení v rámci tohoto konfliktu. Takže se může stát, že by dotyčný nebo kdokoliv, kdo by byl z tohoto přečinu obviněn, mohl dostal milost od prezidenta,“ sdělil serveru vedoucí katedry trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Tomáš Gřivna.

Problém vidí spíše v obvinění z plenění. „To je závažný čin z kategorie zvlášť závažných zločinů. Tam hrozí poměrně vysoká sazba, nebo dokonce i výjimečný trest. Spodní hranice je osm let, horní dvacet let,“ doplnil.