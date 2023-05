Rodiče i učitelé se bouří: povinné domácí úkoly jako nezákonná diskriminace? Pedagog vysvětluje, proč by měly zůstat

Petici Společně za dobrovolné domácí úkoly ve školách podepsala řada pedagogů i rodičů. Akademici z Univerzity Pardubice v ní tvrdí, že zadávat povinné úlohy je nezákonné, dětem pak podle nich chybí motivace k učení. Hovoří dokonce o diskriminaci.

Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce mají domácí úkoly v českém školství své místo. „Mám obavu, že pokud by to bylo dobrovolné, žáci, kteří dnes dělají jen minimální přípravu do školy právě prostřednictvím úkolů, by se nevěnovali přípravě vůbec,“ upozorňuje Zajíc, zároveň ředitel Základní školy Pečky, podle něhož by ale úkoly měly být záležitostí pro žáky, nikoli pro celou rodinu.

Lidovky.cz: Jak přistupujete k domácím úkolům na ZŠ Pečky, jsou povinné?