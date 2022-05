Bývalý poslanec Dominik Feri se zřejmě pokusil o sebevraždu. Sanitka ho odvezla do nemocnice

„Mohu vám potvrdit, že jsme zasahovali v Kubelíkově ulici na Žižkově. Byla tam naše záchranářská lékařská posádka a také inspektor,“ sdělila na dotaz iDNES.cz mluvčí záchranné služby hl. m. Prahy Jana Poštová.

„Spolupracovali jsme na tomto případu také s policií s České republiky. Muž, který utrpěl zranění, byl po celou dobu při vědomí. Záchranáři jej ošetřili, zajistili a poté transportovali do nemocnice k další péči,“ pokračovala.

„Volajícím nebyl pacient,“ dodala. Podle informací MF DNES záchranáři vyjížděli k sebevraždě a na místě našli muže s bodnořeznými poraněními. Policie případ vyšetřuje a zatím nesdělila další podrobnosti.

„Policie byla na místě jako asistence, kdy na základě oznámení na linku 112 byli vysláni záchranáři i policisté. Je to standardní postup, kdy například záchranáři chtějí naši asistenci, tak ji poskytneme. Z důvodu asistence při otevírání bytu to určitě nebylo,“ sdělil iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.

„Pokud záchranáři usoudí, že by chtěli, aby na místě byli i policisté, přijedeme s nimi současně a jdeme do bytu spolu.Na místě jsou stále kriminalisté a událost se prověřuje. Důležité je, že záchranáři přijeli včas a člověku, který potřeboval pomoct, doufejme, že mu pomoci bude,“ doplnil.

Policie Feriho trestně stíhá za sexuální obtěžování a znásilnění. Deník N a A2larm přišly s važným obviněním ze strany dívek, u kterých se brutálně dožadoval sexu navzdory tomu, že ony nechtěly.

Pokud by Feri byl odsouzen, hrozilo by mu i 10 let vězení. Je totiž stíhaný i pro trestný čin znásilnění spáchaného na dítěti. V tomto případě bylo podle policie oběti 17 let.

„Přeji mu uzdravení, nejen fyzické. Zaslouží-li si trest, ať ho dostane a ať si ho odpyká. Ale také si zaslouží druhou šanci. Je mu 26 let…“ reagoval na Twitteru bývalý Feriho spolustraník z TOP 09 Miroslav Kalousek.