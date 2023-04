Pokračuje soud s Dominikem Ferim. Vypovídá znalkyně, na řadu přijdou svědci

Přelíčení navázalo na únorové dějství. Soud začíná výslechem znalkyně ke znaleckému posudku o jedné z poškozených. Odpoledne pak budou vyslýchaní svědci. Následně bude probíhat dokazování čtením listinných důkazů.

Feri nechtěl líčení před jeho začátkem komentovat, uvedl pouze, že bude respektovat rozhodnutí soudu o vyloučení veřejnosti. Jednání bude pokračovat také ve čtvrtek, kdy by mělo být veřejné a soud by mohl ve věci rozhodnout.

Feri čelí třem obviněním. První bod se týká dívky, která byla podle výpovědi paralyzovaná a nemohla se bránit. Poté ji Feri měl donutit k pohlavnímu styku. Svou nevinu chtěl Feri v únoru dokázat přečtením konverzací a vytisknutými fotografiemi.

Druhé z dívek měl podle obžaloby hodit něco do pití a poté na ní vykonat orální sex. Podle státní zástupkyně Petry Gřivnové se Feri v roce 2016 pokoušel poškozenou políbit, ta ho však odstrkovala.

Po neveřejném výslechu první poškozené vypovídala již veřejně svědkyně druhé poškozené. Uvedla, že jí dotyčná měla zavolat den poté, co došlo k incidentu. Potvrdila, že kamarádku exposlanec osahával, a ta vyjadřovala nesouhlas a říkala, že se jí jeho jednání nelíbí. Po vypití nápoje už však měla jen útržkovité vzpomínky.

Třetím bodem je pokus o znásilnění nové stážistky v Poslanecké sněmovně v roce 2018. „Tehdy jsem ji pozval, že bychom šli po práci na pivo. Poškozená dorazila, pak jsme seděli ve sněmovním baru. Vypili jsme pár piv,“ popsal.

Dodal, že to mezi nimi během večera „jiskřilo“. Líbání označil jako konsenzuální, ale podotkl, že měli oba partnery. Proto dotyčné posléze napsal, že to od něj bylo „neprofesionální“. „Z toho důvodu jsem se slečně omluvil. Stál jsem ale o to, aby u mě byla jako stážistka,“ řekl před soudem. Citoval konverzace, ve kterých se poté měli domluvit na oběd.

Právě tento případ je pokus o znásilnění nezletilé, tehdy sedmnáctileté dívky. Ferimu tak hrozí až deset let za mřížemi.

U minulých soudních stání se veřejně četla pouze obžaloba a veřejný byl také Feriho výslech. Výslechy poškozených a znalců v případu byly bez přístupu médií a veřejnosti. Rozhodla to soudkyně Lenka Hájková, podle které se projednávaly citlivé detaily. Neveřejné je proto také úterní jednání.

14. února 2023

Nedostatkem zájmu žen jsem netrpěl, hájil se Feri

Feri v únoru zažil návrat na mediální scénu, který si zdánlivě užíval. Před média přišel k soudu v uvolněné náladě a s úsměvem. Hned první den líčení se pak postaral o pozdvižení, když uvedl jméno některých z obětí. Případ tak vyvolal diskuze o mediální etice. Feri ke zveřejnění jména posléze řekl, že jednal pod tlakem a emocemi, ale za zveřejněním jména si stojí.

O pozdvižení se postaral druhý den soudu také muž, který se Feriho na chodbě pokusil napadnout. Poté, co bývalý poslanec vyšel ze soudní síně, do něj dotyčný strčil a vykřikoval přitom rasistické urážky. Justiční stráž ho zpacifikovala a předala policii. „Nevím, co to bylo za pána, justiční stráž na to zareagovala, další komentář k tomu nemám,“ řekl novinářům Feri po incidentu.

U únorového stání se Feri hájil tím, že netrpěl nedostatkem zájmu žen, který dokonce označil jako „velký a občas nepříjemný“ a zdůraznil, že neměl důvod vynucovat si sexuální styk násilím. Poukázal také na znalecký posudek a dodal, že je psychicky v pořádku a připraven se obhájit. Ve své zhruba hodinové řeči zkritizoval také délku řízení, které podle něj trvalo nesmírně dlouho. „Nebylo odstraněno ohromné množství rozporů,“ zdůraznil.

Tvrzení, že se dopustil sexuálního násilí, Feri ostatně odmítá už od začátku. Po zveřejnění článků, které jeho chování popisovaly, však připustil, že se mohl chovat nevhodně. Doplnil, že všechna taková selhání jej mrzí a hluboce a upřímně se za ně omlouvá. „Třebaže jsem se z chyb poučil, nelze nic odbýt jenom tím, že jsem byl zkrátka mladý a nyní žiji jinak,“ napsal na stranickém webu. Obvinění označil za „pomluvy, kterým se člověk může jen těžko bránit“.

Svědectví poškozených přinesl v květnu 2021 Deník N a portál A2larm. Podle popsaných událostí měl Feri s mladými ženami sex, ačkoli to výslovně odmítaly. Po dalších měl poslanec chtít nahé fotografie nebo je veřejně zesměšňovat.