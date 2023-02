Feri k soudu dorazil s úsměvem, hrozí mu 10 let. Výslechy obětí budou neveřejné

Veřejně se bude číst obžaloba a Feriho výslech. Výslechy poškozených a znalců v případu budou neveřejné. Rozhodla to soudkyně Lenka Hájková. Budou se podle ní projednávat citlivé detaily.

„Důležité je říci, že se nebude řešit žádná sprcha, žádný noční stolek. To jsou případy, které jsou pravomocně odložené,“ uvedl Feri před začátkem líčení. Odkazoval tak na svědectví, které popsal server Deník N a portál A2larm.

Feri věří, že soud ho zprostí obžaloby. „Jistě jsem mohl, řekněme, nenaplnit očekávání některých dívek, to říkám v plné pokoře. Ale nikdy jsem se nedopustil žádného násilí, žádného sexuálního násilí,“ dodal.

Uvedl, že bude poskytovat soudu veškerou součinnost, odpovídat na dotazy, jak to dělal v přípravném řízení. Zdůraznil, že některá z dřívějších obvinění se ukázala jako vymyšlená. „Jsme připraveni činit důkazní návrhy, budeme tak činit. Spatřujeme tam obrovské rozpory jak s tím, co je již založeno ve spisu, tak s tím, co máme k dispozici,“ podotkl.

K soudu dorazil v dobrém rozmaru. Před soudní síní na něj čekal zástup novinářů. Vstupenky pro veřejnost byly podle ostrahy soudu rozebrané krátce po šesté hodině ráno.

Feri dříve uvedl, že je připraven prokázat, že je nevinný, stejně jako v případech, které policie odložila.

Podle popsaných událostí měl Feri s mladými ženami sex, ačkoli to výslovně odmítaly. Po dalších měl poslanec chtít nahé fotografie nebo je veřejně zesměšňovat.

Feri po zveřejnění článku rezignoval na svůj poslanecký mandát a zrušil účast v parlamentních volbách, ve kterých měl kandidovat za koalici SPOLU ze čtvrtého místa pražské kandidátky. Strana TOP 09 jej také vyzvala, aby přerušil své členství, než se kauza prošetří.

Tvrzení, že se dopustil sexuálního násilí, Feri však od začátku odmítal. Připustil ale, že se mohl chovat nevhodně. „Všechna taková selhání mě mrzí a hluboce a upřímně se za ně omlouvám. Třebaže jsem se z chyb poučil, nelze nic odbýt jenom tím, že jsem byl zkrátka mladý a nyní žiji jinak,“ napsal na stranickém webu. Obvinění označil za „pomluvy, kterým se člověk může jen těžko bránit“ a nařčení ze sexuálního násilí zásadně popřel.