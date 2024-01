Přetížené Brno touží po skutečném metru. Rozhoduje se mezi vlakem a tramvají

Zpracování studie trvalo tři roky, o podzemní dráze se však v Brně začalo mluvit už v 70. letech minulého století. Zatímco mimo širší centrum existuje ve městě řada tramvajových tratí, které vedou mimo uliční profil, v centru jsou „šaliny“ velmi pomalé.

V nejvytíženějším severojižním směru je už především v ranních špičkách kapacita na hraně nebo nedostačuje, přestože na linkách 1 a 12 jezdí soupravy s největší kapacitou ve velmi krátkých intervalech.

Ohledně metra jsou ve hře dvě varianty: vlaková a tramvajová.

„My se kloníme k vlakovému modelu, protože je jasné, že v takovém případě by byly investice na straně Správy železnic. Kdyby se jednalo o tramvaj, tak na straně Brna. Ale není to jediné kritérium, důležitá je také přepravní kapacita, rychlost a napojení na přepravní uzly. Musí se to prověřit a musí to dávat ekonomický smysl,“ uvedl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) s tím, že bude nutné najít shodu. Rozhodnutí bude na ministerstvu dopravy.

Studie prověřovala i alternativní trasy, avšak základním východiskem je propojení nového nádraží, které by mělo ve 30. letech vzniknout v místě dnešního dolního nádraží, historického centra a západní části Šumavské ulice. Poté by se trať měla stáčet směrem do Králova Pole. Pod novým vlakovým nádražím mají stavbaři založit už při stavbě podzemní prostory určené právě pro podzemní dráhu.

Doprava bude dál houstnout

Podle různých dopravních odborníků se bez ní Brno v budoucnu neobejde. Situace se bude v širším centru stále zhoršovat, protože počet obyvatel města roste. Z 380 tisíc v minulých desetiletích se přiblížil k hranici 400 tisíc a do poloviny století má mít město půl milionu obyvatel. K tomu je nutné připočítat desetitisíce lidí, kteří každodenně dojíždějí do města za prací, a desetitisíce středoškolských a vysokoškolských studentů.

Širší centrum se navíc v nejbližších deseti letech výrazně zahustí. Postupně se totiž staví kancelářské a obytné komplexy v takzvaném jižním centru mezi hlavním a dolním nádražím.

Za brněnské metro se dosud s nadsázkou označoval nejdelší tramvajový tunel v Česku o délce 602 metrů, který byl zprovozněn v prosinci 2022 v Bohunicích. Loni v květnu pak začaly tramvaje jezdit i půlkilometrovým tunelem v Žabovřeské ulici.

Na skutečné metro si však Brno nejspíš počká delší dobu. Například v Praze trvalo zprovoznění první linky podzemky od prvního návrhu 76 let.